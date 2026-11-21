Los jugadores posan en el vestuario con el gesto del número de victorias que llevan tras ganar en Salamanca cedida

Lo advirtió el técnico Luis Gabín durante la semana y lo constató el Sigaltec CLB esta tarde en Salamanca al asaltar el Pabellón Wurzburg Silvia Domínguez, donde se impuso al Usail Mens Avenida por 61-66. Es la segunda victoria en liga para los vilagarcianos, que se habían quedado a las puertas la semana anterior ante Calvo Xiria. Esta vez se desquitaron, de nuevo con un muy buen nivel competitivo, que constanta la progresión del equipo. Lo hicieron en otro partido bastante igualado, que consiguieron escorar hacia su lado en el último cuarto.

Fue una victoria de equipo, con protagonismo de todos porque el técnico usó la rotación al completo ya desde el primer cuarto, lo que les permitió aguantar el ritmo prácticamente todo el duelo. Los vilagarcianos sufrieron en el rebote, bajaron el acierto en el lanzamiento tras el gran comienzo de Kovac, pero al descanso se llegó con empate 32-32.

En el tercer cuarto los salmantinos cobraron una pequeña renta (41-37) al acertar en los lanzamientos contra la defensa zonal visitante. Gabín pidió tiempo y su equipo volvió a encontrar la forma de engancharse al partido, con Nieto anotando en esos minutos (49-48).

En el último cuarto anotaron sendos triples Patricio Serqueira y Miguel Gil, lo que unido a una acción de Adrián Álvarez empezó a poner a Sigaltec cerca de la victoria (54-61). No fue fácil cerrarla porque los locales cargaron el rebote y se acercaron (60-62), pero apareció Jorge Rodríguez para aumentar la ventaja desde el tiro libre (61-65) y el Sigaltec defendió bien para llevarse una gran victoria que le refuerza en todos los sentidos.