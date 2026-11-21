Claudia Lado en acción esta tarde en el partido disputado en el pabellón Sara Gómez Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada se reencontró con la competición dos semanas después con una clara victoria en el Sara Gómez ante el CB Las Rozas por 97-75. Fue un gran partido en ataque, sobre todo en la primera parte, con un excelente primer cuarto y haciendo valer su superioridad en el apartado físico para dominar el rebote y el partido. Es la quinta victoria del equipo de David Bernárdez en liga, la segunda consecutiva, dejando buenas sensaciones esta vez a su afición.

La puesta en escena fue muy buena por parte de las locales, controlando el rebote para atacar a toda pastilla y encontrar ventajas desde el uno contra uno y al poste. La fluidez ofensiva vino acompañada de acierto, con dos triples de Cris Loureiro, y mediado el primer cuarto el Cortegada ya mandaba 19-11 ante un Las Rozas con talento individual, pero menos centímetros en la pintura. Las madrileñas optaron por el tiro exterior como principal arma ofensiva, pero escaso acierto de inicio, 1/9 en triples en un primer cuarto en el que las locales se fueron por encima de los treinta puntos, tras un triple de María Sánchez, una canasta en contraataque tras robo de Isa Cabello, otra de María Angulo tras rebote ofensivo y los primeros puntos en el partido de Lisa Tesson (33-18).

El Cortegada firmó un gran primer cuarto en ataque y superó los cincuenta puntos anotados al descanso Gonzalo Salgado

El rumbo que había tomado el partido se mantuvo en el segundo cuarto. La defensa madrileña no tenía forma de frenar al equipo de David Bernárdez, que no tardó en poner una distancia en el marcador de 20 puntos (44-24) pese a que el juego ya fue más trabado. El Cortegada mantuvo la renta al descanso (55-35) con un contudente dominio del rebote.

En el tercer cuarto el Cortegada no tuvo problemas para mantener la ventaja e incluso ampliarla, aunque las madrileñas, con defensas presionantes a toda pista, encadenaron varios robos que les pemitieron empezar a rebajar la diferencia. Fue entonces cuando David Bernárdez pidió tiempo, pero esto no impidió que las visitantes prosiguiesen en modo remontada (71-58), con la guineana Fatumata Balde haciendo de todo. Un triple de María Sánchez frenó la tendencia y el Cortegada cerró el cuarto con una renta de 15 (76-61), aún con mucha faena por delante.

La superioridad física en la pintura fue una de las claves Gonzalo Salgado

El último empezó con un canastón limpio de Lisa Tesson, pero eso no aplacó al Las Rozas, que mantuvo la frescura de piernas para subir la presión, por lo que volvió a acercarse a 13 puntos. El Cortegada volvió a atacar en la pintura, lo que le permitió sacar faltas y mantener a raya a su rival. Ya no hubo lugar a la sorpresa, al renta volvió a la veintena y el final fue sin sobresaltos. María Angulo, con 23 puntos, 11 rebotes y 38 de valoración fue la MVP del partido.

El equipo de David Bernárdez se reencontró con la competición dos semanas después con otra victoria contundente Gonzalo Salgado