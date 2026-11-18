El sorteo de la Copa se realizó en el salón de plenos de la Deputación

El salón de plenos de la Diputación de Pontevedra acogió el sorteo de una nueva edición de la Copa Diputación, en la que participan este año un total de 69 equipos de Preferente, Primera, Segunda y Tercera Futgal en la delegación de Pontevedra. El máximo responsable del fútbol gallego, Pablo Prieto, estuvo acompañado en el acto por el vicepresidente provincial, Rafa Domínguez, por el vicepresidente de la RFGF, José Manuel Fernández, y por la directora de Deportes Xisela Aranda.

El vicepresidente provincial Rafael Domínguez durante su intervención ante los representantes de los clubes participantes

La fase previa se disputará la primera semana de diciembre con los enfrentamientos SD Cruces vs SDCF Silleda, Rodeiro CF vs CD Lalín B, Terra de Montes vs UD SM Deiro, CD Mosteiro vs Cerponzóns CF y EF Villa de Marín vs Unión Dena CF. La primera eliminatoria se celebrará el 8 de diciembre, en la que los enfretamientos que afectan a los equipos de Preferente de O Salnés serán: Zacande vs Ribadumia, Atlético Faxilde vs Villalonga y Atlético Cuntis vs CJ Cambados. En cuando a los equipos de Primera Futgal, el sorteo deparó los cruces: Caldas vs Beluso, Figueirido vs Umia, Cotobade vs Amanecer y Xil vs San Martín. El resto de enfrentamientos con participación arousana serán: Xuv. Sisán vs A Lama, Noalla vs Marcón, Dorrón vs Campolameiro, Moraña vs Vilagarcía, Portas vs Sanxenxo, Vilanova FC vs Domaio, Bamio vs Cruceiro, Cordeiro vs ganador del Rodeiro vs Lalín, CD Grove vs Campañó, Pontearnelas vs Pontecaldelas, Romai vs ganador del Terra de Montes vs Deiro y Catoira vs Vilaboa.

Cuadro de la Copa Diputacion en la zona de Pontevedra y Deza

La segunda eliminatoria se disputará a principios de enero, la tercera el 9 de marzo, la cuarta el 19 de marzo y la quinta el 28 de marzo. El 28 de abril está fijada la fecha para la final de esta zona (Pontevedra y Deza), cuyo ganador peleará por el título con el ganador de la zona de Vigo el fin de semana del 22 y 23 de mayo. Cabe recordar que la Copa Diputación reparte premios económicos y el ganador tiene acceso a la Supercopa de Galicia, junto a los tres vencedores de las otras provincias para jugarse el billete a la Copa del Rey. El Portonovo es el vigente campeón de la Copa Diputación.