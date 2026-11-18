El japonés Ginto se lleva el balón en una acción del partido del sábado en Baltar ante el Portonovo Mónica Ferreirós

El Céltiga sale a flote. El equipo de Luis Carro logró el sábado en Baltar su tercera victoria en liga, cortando una mala dinámica de tres jornadas sin ganar, que le permite situarse en la zona media de la clasificación de Tercera RFEF. Los isleños tienen 3 puntos de ventaja sobre la zona de descenso y están a 4 de la del play-off. “Necesitábamos mucho este resultado”, reconoce el técnico. “En prácticamente todos los empates que llevábamos fuimos merecedores de la victoria, y esta vez fue más igualado y cayó de nuestro lado, pero hacía tiempo que la merecíamos”.

Sobre el supuesto nerviosismo que se podría entrever en la directiva por el irregular arranque del equipo en cuanto a resultados, Carro explica que “nosotros en el vestuario evidentemente estábamos preocupados, pero hablamos mucho de que en esta categoría sumar dos o tres victorias seguidas lo cambio todo y ya miras hacia arriba”. El Céltiga sólo ha perdido tres de sus once partidos, “los empates te penalizan”, reconoce el entrenador, que ya visulmbra la luz en cuanto a la recuperación de efectivos, una vez que jugadores como Samu Araújo, que ya volvió el sábado unos minutos, Fran López y Sobrido estarán disponibles en breve. “Es evidente que nos pasó factura la falta de recursos y alternativas en la útlima zona, incluso el otro día en Portonovo también se vio, de ahí que acabáramos tan encerrados”.

El Céltiga perdió por lesión en la quinta jornada de liga a Fran López, que llevaba 4 goles y no ha vuelto a jugar desde entonces. El vigués se mantiene como pichichi del equipo seis jornadas después. Nico, con su doblete en Baltar, pasa a ser el segundo máximo artillero con tres. El equipo de Luis Carro es capaz de llegar y generar ocasiones, pero le estaba faltando pólvora, hasta que el sábado el veloz extremo se vistió de delantero resolutivo. En la escalada del Céltiga se presume clave que futbolistas como Cellerino, Facu Moreyra o Julio Rey empiecen a ver puerta. Además, el regreso del propio Fran López y de Sobrido es una garantía para mejorar las cifras que acerquen las victorias.

Así las cosas, el mejor Céltiga todavía está por llegar. El equipo cambió bastante su plantilla este verano y sufrió lesiones, que obligaron incluso al técnico a cambiar de sistema, pero a punto de llegar al primer tercio de liga está en una situación ideal para pelear por la permanencia y quien sabe si algo más. “Creo que hemos dado pasos adelante, seguimos siendo bastante solventes a nivel defensivo y nuestro objetivo es enganchar varias victorias consecutivas”.

El domingo llega al Salvador Otero el Lalín (17 horas), un recién ascendido que maneja un ambicioso proyecto, de acuerdo a los fichajes que realizó y sigue haciendo, ya que esta misma semana anunció la llgada del central lucense Edgar (Arosa).

El Lalín es quinto, con cuatro puntos más que un Céltiga que quiere empezar a gozar de la regularidad que mostró el año pasado en el Salvador Otero. De momento lleva 6 puntos en 5 partidos en casa, por lo que tiene mejores registros como visitante. “Dentro de las dificultades que pasamos, creo que hemos crecido como equipo”, advierte Luis Carro, consciente de que la victoria en Baltar refuerza las buenas sensaciones que le venían ofreciendo sus jugadores. El partido ante el Lalín será complicado por el potencial del rival, pero también una gran oportunidad para que el Céltiga dé un golpe encima de la mesa y encadene por primera vez una segunda victoria seguida.