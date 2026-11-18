Jose Tizón espera un partido de sanción tras la expulsión en O Barco Mónica Ferreirós

Dos derrotas, dos expulsiones. Jose Tizón, entrenador del Boiro, considera un mera coincidencia que en los dos únicos tropiezos del líder hasta el momento viese la tarjeta roja por protestar. Ante el Estradense le cayeron dos partidos de sanción, en este caso el vigués espera uno "porque no dije nada para que me metan más", explica. "Coinciden dos arbitrajes muy caseros, con decisiones que cambiaron el partido, tanto en A Estrada como en O Barco. En Somozas no nos dieron un gol que pegó en el palo de dentro y no le hice ningún comentario al árbitro porque entiendo que una jugada la puedes ver o no ver. Sin embargo contra el Barco fueron una cascada de decisiones y un arbitraje muy casero".

Y es que Tizón denuncia una posible expulsión de Raúl Paz en la primera parte "cuando era último hombre y no señaló ni falta". También considera que "se inventa el penalti con el que nos empatan" y dice que hay un control con el brazo en el 2-1. "Al margen de cualquier decisión errónea de los árbitros, lógicamente yo tengo que mejorar en la gestión de las emociones porque no lo estoy haciendo bien", hace autocrítica Tizón. "Los líneas están pendientes de lo que digo y en el otro día en la segunda queja me expulsó". El técnico no quiere que se vuelva a repetir.