Yago Vicente establece un novo récord galego na proba de 100 metros combinada
O Club Natación e Salvamento Vilagarcía iniciou as Ligas Galegas en Carballo e A Estrada
O Club Natación e Salvamento Vilagarcía iniciou esta fin de semana unha nova tempada de competición coa disputa da primeira xornada da Liga Galega de Salvamento e Socorrismo, celebrada nas localidades de Carballo e A Estrada, onde Yago Vicente foi o gran protagonista ao establecer un novo récord galego na proba dos 100 metros combinada, "un importante logro que pon de manifesto o seu traballo, esforzo e progresión deportiva", afirman dende a entidade.
A competición reuniu deportistas das categorías infantil, cadete, xuvenil, júnior e absoluta, marcando o comezo dunha nova campaña deportiva cargada de ilusión, retos e obxectivos para o club vilagarcián. Ao longo da fin de semana, os deportistas do club volveron demostrar o seu compromiso, espírito de superación e ganas de competir, poñendo en práctica o traballo realizado durante os adestramentos e defendendo as cores do Vilagarcía nas diferentes probas.
Desde o Club Natación e Salvamento Vilagarcía valórase moi positivamente este inicio de liga, destacando tanto os logros individuais como o traballo colectivo de todas as categorías. A liga acaba de comezar e o Vilagarcía afronta esta nova tempada con entusiasmo e moitas ganas de seguir sumando experiencias e éxitos.