Jorge Rodríguez es el cuarto mejor jugador de la liga con unos registros de 20,7 de valoración por partido Mónica Ferreirós

Este verano, cuando jugadores muy importantes como Óscar Castaño y Pablo Fernández dejaron el Sigaltec para continuar su progresión natural en otros clubes, la sensación generalizada en la afición era de que tocaría sufrir, y mucho, en esta segunda aventura consecutiva en Tercera FEB. Cumplido el primer cuarto del calendario liguero, los números reafirman la creencia. El equipo vilagarciano está en descenso, con un balance de una victoria y seis derrotas. Pero las sensaciones de juego y el nivel competitivo que ofreció el equipo el sábado ante el Calvo Xiria, en un partido que se le escapó con un triple a tablero prácticamente sobre la bocina, indican una cosa muy distinta.

“Fue la primera vez que jugamos con identidad este año”, explica el técnico Luis Gabín. “Fue algo que mostramos en algún momento en pretemporada, durante la Copa Galicia, incluso en el primer partido en Marín o en algún cuarto en los siguientes, pero el sábado lo conseguimos y metimos al público en el partido”, recordando a lo vivido en las últimas temporadas.

La derrota fue cruel, por como se produjo, pero el partido deja brotes verdes para pensar que el Sigaltec BBC puede ser muy competitivo “si tenemos un día bueno”, pese a la diferencia física que le penaliza con prácticamente todos los rivales. “La calidad de entrenamiento semanal y como adaptemos las piezas”, una vez que se recupere el grovense Mateo Bello, “van a marcar los días buenos que seamos capaces de tener a partir de ahora”, explica el entrenador vilagarciano, que sigue demostrando en un proyecto de cantera su valía y conocimientos, confirmándose como un entrenador a tener muy en cuenta en el panorama del baloncesto gallego.

“Este grupo de chavales está mejorando”, advierte Gabín. “Nuestro planteamiento sigue siendo el mismo que el año pasado, queremos ir sumando victorias de una en una”, por lo que el único objetivo ahora mismo es conquistar la segunda. “No hablamos de salvación porque es un objetivo lejano y difícil, que nos puede dar un poco de vértigo, sólo nos centramos en sumar victorias, una a una”. Y con esa mentalidad el BBC se presentará el sábado en el pabellón Wurzburg Silvia Domínguez de Salamanca para medirse al Usal Meins Avenida, que ha ganado dos de sus siete partidos. “Hay que ir allí a intentar ser igual de consistentes y mantener las ideas claras como en el último partido, para tener esa oportunidad de sumar la segunda victoria”. Y es que para Gabín justamente esa es la clave, “ir dándonos oportunidades”, sin pensar más allá.

El entrenador del Sigaltec está convencido de que su equipo va a tener muchas opciones de ganar partidos en el Sara Gómez. “La liga tiene un nivel un poco superior al año pasado”, analiza el técnico tras estudiar a todos los rivales. “Marín mejoró su plantilla y Gijón es un equipo muy superior a todo el nivel de la temporada anterior en este grupo. El nivel medio es más alto, por lo que nos cuesta más, pero creo que vamos a tener opciones de crecer en la liga y convertirnos en una amenaza para muchos rivales”. La progresión en cuanto al juego y rendimiento desde que empezó la liga ya se puso de manifiesto el sábado, el reto ahora es plasmarla también en los resultados.