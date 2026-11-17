El Inelsa Asmubal consiguió su quinta victoria en liga, ante el Lavadores Vigo Redacción

El Inelsa Solar Asmubal prolonga su gra arranque de temporada al ganar en Coirón al Lavadores Vigo por 28-24, por lo que encadena seis jornadas sin perder (5 victorias y un empate) y sigue haciendo camino a la salvación. La meañesas sin quintas con 11 puntos, a solo dos de la segunda plaza.

El partido el sábado en Coirón no se descantó hasta la segunda parte. La primera fue igualada porque el Inelsa estuvo desacertado en ataque, aunque antes del descanso endosaron un parcial de 6-1 que les permitió irse al parón con una pequeña brecha (18-14).

En la segunda parte el equipo de Adirán Pumar ya no temió por el resultado, ya que no tardó en distanciarse 8 goles arriba (25-17). Cierto es que las viguesas llegaron a ponerse a 4 (26-22), pero la sensación de superioridad y control del juego de las locales condujo a un desenlace sin sobresaltos (28-24).

El Inelsa Solar viajará a Canarias la próxima jornada para medirse al Gran Canaria, que también está en la parte baja al igual que el Lavadores. Será una buena oportunidad para sumar otra victoria.