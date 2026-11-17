Alma Pérez e Javi Otero logran a prata e Carla Sesar o bronce no Open de Croacia
O taekwondo arousán regresou con tres medallas sénior grazas aos deportistas do Costado TKD Boiro e do Natural Sport
O taekwondo arousán regresou con tres medallas sénior do Open de Croacia, torneo internacional de categoría G-1 celebrado os días 14 e 15 de novembro en Zagreb. Alma Pérez, do Costado TKD Boiro, e Javier Otero, do Natural Sport, conquistaron as pratas, mentres que a tamén deportista do Natural Sport Carla Sesar conseguiu o bronce. O taekwondo galego tamén estivo representado polo xuiz Adrián Maceiras, un dos árbitros convocados para este gran evento.
Os tres competiron convocados pola Federación Española, xunto a Helena García, que caeu no primeiro combate, e Adrián Salanova, que se está a recuperar dunha pequena lesión no abdutor e non competiu.
Alma Pérez Parrado subiu ao segundo chanzo do podio na categoría sénior feminina de -53 quilos. A deportista do Costado TKD Boiro completou un brillante camiño ata a final, con catro vitorias consecutivas. Superou á belga Sirine Houllich nos dezaseisavos de final (2-1), á croata Nika Dodik nos oitavos (2-0), á polaca Natasza Woskowiak nos cuartos (2-1) e á tamén croata Dora Radek na semifinal (2-0). Na final, disputada ante a turca Sila Irmak Uzuncavdar, caeu derrotada en dous asaltos para finalmente conseguir a medalla de prata.
Pola súa banda, Carla Sesar acadou o bronce en -57 quilos. A deportista do Natural Sport completou catro combates e, segundo as súas propias valoracións, marchou de Zagreb con moi boas sensacións. Gañou os tres primeiros en dous asaltos: ante a croata Sara Jambresić, a grega Athanasia Repoulia e a estadounidense Montana Miller. Na semifinal cruzouse con Ruya Diler, actual campioa de Europa sub-21, nun combate que se decidiu en tres asaltos e no que a galega non puido conseguir o pase á final.
«Facía tempo que non me vía tan ben», recoñecía Carla, moi satisfeita co traballo realizado e xa coa mirada posta no Campionato de Europa sub-21, que se celebrará a mediados de decembro.
A terceira medalla galega foi para Javier Otero, tamén do Natural Sport, que se colgou a prata na categoría de -54 quilos. O galego disputou tres combates: venceu en dous asaltos ao seu primeiro rival, Vitali Geladze, de Xeorxia, e superou despois ao representante de Francia Haddad Owen por 2-1, nun encontro moi igualado. Na final, fronte a Abdoul Aziz Aboubacar Diawara (Guinea), perdeu os dous asaltos. O primeiro escapóuselle con claridade, pero no segundo conseguiu dominar boa parte da loita, aínda que unha acción decisiva nos últimos segundos decantou o resultado a favor do seu rival.
No Open de Croacia tamén houbo participación galega nas categorías cadete e júnior e con fantásticos resultados. En cadete, as taekwondistas do Natural Ainara Piñeiro (-33) e Leyre de la Iglesia (-37) conseguiron a medalla de prata, mientres que a júnior Amy Ndong (-52) acadou o ouro e Thiago Segade o bronce. Todos eles viaxaron co seu club, o Natural Sport.