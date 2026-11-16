Pinchazos de Cidade de Ribeira, San Martín y Arcade para comprimir la parte alta de Primera Futgal

Umia y Cordeiro empataron el domingo por la mañana en el campo de Bouza, en Barrantes Mónica Ferreirós

Pincharon Cidade de Ribeira, San Martín y Arcade, los tres primeros clasificados del grupo V de Primera Futgal, que empieza a deslumbrar que el ascenso esta temporada no se irá a una cifra de puntos tan alto como la anterior, cuando el Ribadumia conquistó la liga con 87, superando en solo uno al Marín.

El líder cayó por la mínima en As Corticeiras con un gol de Roi Pérez al final. El Caldas coge aire con esta prestigiosa victoria, mientras que el Cidade de Ribeira encadena un segundo tropiezo a domicilio, aunque mantiene el mando porque el San Martín no pasó del empate el sábado en Vilaxoán ante el Atlético Cuntis (1-1). Hugo Soto adelantó a los de Pedro Carregal, pero Chiscas hizo justicia mediada la segunda parte para los visitantes, que hicieron un muy buen partido y se afianzan en mitad de la tabla. El Monteporreiro iguala a puntos con los rojillos en la segunda plaza, mientras que el Combarro se sitúa cuarto aprovechando el tropiezo del Arcade en casa con el Marcón. El gran beneficiado de lo sumamente igualada que empieza a estar la categoría es el CD Unión. El equipo de Luisito González goleó en Vilas al Amanecer con tantos de Manu, Torrado y Unai, por lo que sigue escalando en la tabla y ya es octavo, a cinco puntos de la zona de play-off.

Los rianxeiros recortan distancia con el Cordeiro, que empató el domingo por la mañana en Barrantes ante el Umia. Mateo adelantó a los de Valga en la primera parte, pero un gol de Nico Meis en el 93 impide que el Cordeiro se acerque al tercer puesto, que sigue teniendo a tiro de un partido.

En la parte baja, el Abanqueiro logró una gran victoria a costa del Campolameiro (3-2). Piñeiro (2) y Piti marcaron para los boirenses, en otra demostración de la igualdad que existe en el grupo, ya que los visitantes aspiran a meterse arriba y venían de ganar al San Martín.