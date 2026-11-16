Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Rotogal Boiro vence al Arona en A Cachada en el desempate (3-2)

Martín Casais lideró la victoria de los locales ante los canarios en un emocionante partido

Gonzalo Sánchez
16/11/2026 19:11
El Rotogal Boiro ganó en A Cachada y es séptimo en el grupo A de Superliga 2
El Rotogal Boiro ganó en A Cachada y es séptimo en el grupo A de Superliga 2
Damián Avilés
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Rotogal Boiro se impuso 3-2 en A Cachada al Arona Spring In Montion canario en la séptima jornada de liga del grupo A de Superliga 2. El marcador fue 25-18/ 19-25/ 25-20/ 21-25/ 15-13. Es la cuarta victoria de la temporada para los boirenses, que se sitúan séptimos en la tabla clasificatoria de la segunda categoría del voleibol estatal.

El partido no empezó bien para los de Chicho Alves, que se vieron 13-16 abajo en el primer set, pero a partir de ahí subieron una marcha su juego y pasaron el rodillo para apuntárselo por 25-18. Y con esa misma inercia comenzó el segundo (8-5), sin embaro reaccionaron los canarios, liderados por el brasileño Paulo Calebe, que anotó 24 puntos en el duelo, y le voletaron el parcial (19-25). Martín Casais (26 puntos) guió a los boirenses en el tercero (25-20), pero el Arona se apuntó el cuarto y llevó el duelo al desempate. El último fue una montaña rusa de emociones. El Boiro empezó mandando (7-5), pero poco después se vio en una situación comprometida (8-11). Fue entonces cuando el Rotogal templó los nervios para conseguir voltear el marcador y apuntarse la victoria (15-13).

Los boirenses viajarán a Las Palmas de Gran Canaria la próxima jornada para medirse al Bus Leader San Roque, al que superan en 4 puntos en la tabla. El partido se juega el sábado a las 20.30 hora penínsular.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620