El Atlético Villalonga empata en San Pedro y el EFM Concello de Boiro asalta Carballo

El Atlètico Villalonga se matiene en la parte alta de Tercera RFEF, al igual que el Friol Gonzalo Salgado

El Atlético Villalonga empató 1-1 con el EFF Rosalía en San Pedro en la décima jornada de liga de Tercera RFEF femenina. Las celestes se adelantaron en el marcador en el minuto 86 por medio de Emma Domínguez, ya saboreaban la victoria cuando llegó el tanto de la igualada a la última hora, que las deja cuartas en la tabla, muy cerca de Friol, As Celtas B y Lóstrego.

Por su parte, el EFM Concello de Boiro se impuso al Bergantiños en As Eiroas por 1-4, gracias a los goles que llevaron la firma de Antía González (2), Carla García y Antía Vázquez, por lo que aumentan su colchón de puntos sobre la zona de descenso.

En Primera Gallega, el Atlético Arousana goleó al Mos 4-1 en A Lomba, marcaron Inés (2), Marta y Carla Falcón, y sigue tercero en su grupo. Por su parte, el filial del Atlético Villalonga ganó 0-1 al Arenteiro en el campo de A Uceira con un gol de Sofía, por lo que es cuarto, justo por detrás de las vilagarcianas.