Branyel "Huracán" Suárez defiende su corona autonómica este sábado en Cambados

Carlos Padín, Noelia Gómez y Branyel Suárez posan juntos en la presentación de la velada que se disputa este sábado en el pabellón del Colegio San Tomé da

El presidente del Club Boxeo Umia, Carlos Padín, el vigente campeón gallego Neo Pro de superligero, Branyel "Hurácan" Suárez, y la concejala de Deportes Noelia Gómez, presentaron en Cambados la velada que se disputará este sábado en el pabellón del colegio San Tomé a patir de las 20.30 horas. Serán un total de diez combates, entre los que se incluye la defensa del título en el peso de 65 kilos del caldense de origen dominicano.

De la mano del Club de Boxeo Umia, que tiene actividad en Caldas y Cambados, y con colaboración del Concello, los amantes del boxeo podrán disfrutar de una decena de combates en los pesos ligero, medio y crucero.

Branyel "Hurácan" Suárez, disputará el combate estelar por título autonómico neoprofesional en menos de 65 kilos. Su rival será Ángello Vázquez, del Club Arkkan de Cangas. Se espera una pelea muy reñida, ya que ambos "son grandes boxeadores", explicó Carlos Padín. Hace sólo unas semanas el boxeador del Umia ganó al ourensano Luis Arturo Piza en el II Memorial Pantera Rodríguez. Ahora tratará de conservar su cinturón de campeón autonómico por cuarta vez, en una pelea que se disputa a cinco asaltos. Está previsto que comience pasadas las 23 horas. El resto de combate serán a tres y de tres minutos de duración, con deportistas que llegarán desde diferentes puntos de Galicia, como Santiago o Vigo.

El Club Boxeo Umia estará representado también por Mateo García Abuín, en 50 kilos, y por Roberto Castro Trapote, en 58 kilos. Ambos púgiles están a las órdenes de Carlos Padín. Están programados un total de tres combates femeninos y el donativo de entrada para el público es de 15 euros.

Branyel "Hurácan" Suárez reconoció en la presentación que está muy motivado por pelear en Cambados. "Es un orgullo al tener toda mi gente cerca". No lo tendrá nada fácil porque Ángello “La esencia” Vázquez es "un rival escurridizo, sabe jugar sus cartas y domina muy bien su estilo". Suárez reconoce que "vamos a dar el todo por el todo" y habló de "pelear con ritmo" para tener opciones el sábado.