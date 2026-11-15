El Villalonga remontó en el tramo final en Vigo y se sitúa tercero

El Villalonga no falló en Vigo y recorta a cuatro puntos la diferencia con el liderato EC

El Villalonga no falló en Vigo ante el penúltimo al imponerse al Alertanavia con un remontada in extremis, merced a los goles en los últimos diez minutos de Iván Capelo, Manu Bugallo y Marcos Blanco (1-3). Un resultado justo, pese a que los locales se adelantaron en el marcador al cuarto de hora y estuvieron muchos minutos por delante en el marcador. Y es que el Villalonga llevó el peso del partido, generó ocasiones claras y acertó en el tramo final.

Los celestes presionaron alto y ejecutaron su plan de partido con balón, con fluidez y llegadas por fuera. También a balón parado los visitantes generaron bastante, pero en su única llegada en la primera parte el equipo local hizo el 1-0. El Villalonga tuvo dos ocasiones claras antes del descanso, pero no acertó, y su técnico mantuvo el plan en la segunda parte, tratando de ser más vertical. El tiempo empezó a jugar en contra del Villalonga, que confió en todo momento en su juego y logró empatar en el 82 por medio de Iván Capelo en el rechace tras un mano a mano.

El asedio visitante se intensificó en el tras el 1-1, con el Alertanavia muy metido atrás. Y en el 89 llegó el 1-2, obra de Manu Bugallo en una acción de balón parado, que completaba la remontada y hacía justicia. Ya en el descuento, Marcos Blanco hizo el 1-3 en un bonito gol de falta directa desde fuera del área, salvando la barrera.

"Estamos moi contentos polo triunfo, o equipo non tivo dúbidas e o resultado é xusto", resume Lázaro, que hizo debutar al veterano central Pal Bueso, que jugó la primera parte. Con esta victoria el Villalonga se sitúa tercero y recorta a cuatro puntos la diferencia con el líder Marín, a la espera de recibir en el derbi en la próxima semana al Cambados.