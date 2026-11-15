Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Villalonga remontó en el tramo final en Vigo y se sitúa tercero

Marcaron Iván Capelo, Manu Bugallo y Marcos Blanco para hacer justicia ante el Alertanavia (1-3)

Gonzalo Sánchez
15/11/2026 19:38
El Villalonga le hizo un siete al Valladares en su estreno liguero el domingo en San Pedro_10574989
El Villalonga no falló en Vigo y recorta a cuatro puntos la diferencia con el liderato
EC
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Villalonga no falló en Vigo ante el penúltimo al imponerse al Alertanavia con un remontada in extremis, merced a los goles en los últimos diez minutos de Iván Capelo, Manu Bugallo y Marcos Blanco (1-3). Un resultado justo, pese a que los locales se adelantaron en el marcador al cuarto de hora y estuvieron muchos minutos por delante en el marcador. Y es que el Villalonga llevó el peso del partido, generó ocasiones claras y acertó en el tramo final.

Los celestes presionaron alto y ejecutaron su plan de partido con balón, con fluidez y llegadas por fuera. También a balón parado los visitantes generaron bastante, pero en su única llegada en la primera parte el equipo local hizo el 1-0. El Villalonga tuvo dos ocasiones claras antes del descanso, pero no acertó, y su técnico mantuvo el plan en la segunda parte, tratando de ser más vertical. El tiempo empezó a jugar en contra del Villalonga, que confió en todo momento en su juego y logró empatar en el 82 por medio de Iván Capelo en el rechace tras un mano a mano. 

El asedio visitante se intensificó en el tras el 1-1, con el Alertanavia muy metido atrás. Y en el 89 llegó el 1-2, obra de Manu Bugallo en una acción de balón parado, que completaba la remontada y hacía justicia. Ya en el descuento, Marcos Blanco hizo el 1-3 en un bonito gol de falta directa desde fuera del área, salvando la barrera. 

"Estamos moi contentos polo triunfo, o equipo non tivo dúbidas e o resultado é xusto", resume Lázaro, que hizo debutar al veterano central Pal Bueso, que jugó la primera parte. Con esta victoria el Villalonga se sitúa tercero y recorta a cuatro puntos la diferencia con el líder Marín, a la espera de recibir en el derbi en la próxima semana al Cambados.

Alertanavia 1-3 Villalonga

Alertanavia: Lourido, David Álvarez, Tielas, Javi Nogueira, Iván Serra (Miguel Fernández, min. 46), Nieto (Nicolás, min. 53), Alejandro, Nazan, Lago (José Álvarez, min. 61), Miguel Alonso (Joel, min. 82) y Aarón.

Villalonga: Rodri, Borja Sáez, Manu Bugallo, Pol Bueso (Saúl Amoedo, min. 46), Berni, Óscar Martínez, Michael García (Romay, min. 76), Guille (Jorge Guillán, min. 60), Marcos Blanco, Maikel Barbosa e Iván Capelo.

Goles: 1-0 Nieto (min. 14); 1-1 Iván Capelo (min. 82); 1-2 Manu Bugallo (min. 89); 1-3 Marcos Blanco (min. 93).

Árbitro: Jorge Souto Arregui. Amarilla a Tielas y Joel por los locales y a Óscar Martínez por los visitantes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620