El Villalonga no puede fallar en Vigo ante el Alertanavia, que es penúltimo

El Villalonga visita al Alerta en Vigo y el Ribasdumia al Atios Gonzalo Salgado

El Villalonga (4º con 19 puntos) viaja a Vigo para enfrentarse a las 16 horas en el campo Federativo de Coia al Alertanavia (penúltimo con 4 puntos) en un partido en el que los celestes no pueden fallar para manterse en play-off y que no aumente la desventaja con el líder Marín (25 puntos). Wachi, Héctor (en proceso de recuperación favorable), Portas y Pedro Delgado, este último sancionado, son bajas en los celestes. Por contra regresa Romay.

"Estamos mentalizados para traer de Vigo tres 3 puntos e seguir na zona alta. O equipo ten ambición, demostrao día a día nos adestramentos e desexa que chegue o partido para trasladalo á competición", explica el técnico Roberto Lázaro.

"Do Alertanavia sabemos que como local síntese cómodo, ten xogadores xóvenes con ambición e personalidade, formando un equipo competitivo e con armas ofensivas obre todo en transicións". La concentración, la valentía con balón y minimizar errores son algunas de las claves que apuntra el técnico del Villalonga para ganar en Vigo. "Sabemos que nesta categoría a igualdade é máxima, polo que o nivel ten que ser alto en cada partido e o equipo está mais que preparado para iso e querendo manter a liña ascendente dos últimos partidos".

Atios vs Ribadumia

El Ribadumia (10º con 14 puntos) visita esta tarde en el campo de O Carballo a las 17 horas al Atios (5º con 18 puntos). Matthew, Nico Fariña, Lucas García, Eloy Fariña, Martiño y Manu Otero son bajas en los visitantes, además Cris y Presas son dudas. "El rival tiene una de las plantillas más compensadas de la categoría y va a estar peleando hasta el final por todo en esta liga", asume el técnico aurinegro Fran Blanco. "Son un equipo que tiene muchas variantes en ataque...sabemos que nos va a exigir estar concentrados todo el partido y ser muy solidarios en fase defensiva".

El Ribadumia, en ataque, tratará de "tener la misma personalidad de siempre y quitarles el balón el mayor tiempo posible". En un campo muy complicado, los aurinegros quieren dar ese paso adelante a domicilio.

Cambados vs Porriño

El CJ Cambados (6º con 18 puntos) recibe en Burgáns a las 16.30 horas al Porriño (3º con 21 puntos) en un exigente partido en la zona del play-off. Mateo, Gus y Jardi son bajas en los locales, mientras que Pénjamo tiene la duda de Edu Otero por unas molestias. "El Porriño es un equipo que viene en una buena diáamica, tratan de darle mucha velocidad al juego, ya que en su zona avanzada tiene jugadores muy desequilibrantes y rápidos", analiza el técnico cambadés. "Necesitamos tenerlos controlados y ser capaces de imponernos en los duelos".