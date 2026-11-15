El Ribadumia sucumbe ante un Atios que es un serio candidato al título

El equipo de Fran Blanco no tuvo opción ante un rival muy superior Gonzalo Salgado

El CD Ribadumia cayó goleado en el campo de O Carballo ante un Atios que demostró con creces que es un serio candidato al ascenso (5-1). De hecho los locales empezaron muy incisivos, con un disparo al larguero y un tempranero gol que encarriló su victoria. El equipo de Fran Blanco no estuvo preciso con balón esta vez y sufrió antes las transiciones por banda de un Atios que generó muchas ocasiones con su velocidad por banda en ataque.

Pese a lo desnivelado que fue el duelo, los aurinegros lo lograron nivelar con el 1-1 mediada la primera parte por medio de Gali, en una acción con bastante fortuna al goleparle el balón en un despeje. Ahí llegaron los mejores momentos de los visitantes, pero recibir el 2-1antes del descenso fue un mazazo del que ya no se recuperaron los aurinegros.

No tardó demasiado el Atios en finiquitar el partido en la segunda parte, primero con un gol a balón parado y a continuación en una acción por banda derecha y pase atrás. El quinto fue un gol olímpico, con más de media hora por delante, que fue un mero trámite porque estaba todo ya sentenciado.