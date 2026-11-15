El Porriño le dio la vuelta al gol de Antón García para ganar en Burgáns
El CJ Cambados rindió homenaje a Diputación y Concello en agradecimiento al cambio de cubierta de la grada del campo
El Cambados cedió en Burgáns ante el Porriño 1-2 en un partido en el que la directiva del club anfitrión, presidida por Eladio Oubiña, rindió homenaje a la Diputación y al Concello, representados por el presidente provincial Luis López y el alcalde Samuel Lago, en agradecimiento a las obras de remodelación de la nueva cubierta de la grada del campo. El acto fue en el descanso, justo después de que Antón García marcara el 1-0 a la salida de un córner en el tiempo extra de una primera parte dominada más por los locales, que tuvieron una primera ocasión que salvó Comesaña disparo de Cavani. También el portero local Rulo tuvo que intervenir a un disparo en una segunda acción de falta, que fue la mejor ocasión visitante en el primer acto.Diego Iglesias también rondó el 1-0 en un mano a mano, pero el que acertó fue Antón en un córner.
Un discutido penalti al inicio de la segunda mitad permitió empatar al Porriño, por medio de Borja Juste. A partir de ahí el duelo se igualó y pudo caer de cualquier lado. Diego Iglesias tuvo la mejor opción local para el 2-1. También lo rondaron Edu Otero y Gonzalo. Pero el que acertó fue Mateo al rematar un centro raso desde banda en una transición en el tramo final para poner el 1-2. Rulo evitó el tercero poco después y los locales acabaron con diez por la expulsión de Antón García. El tramo final fue un ida y vuelta en el que el Porriño estuvo más cerca del gol. El Cambados pasa página y piensa en el derbi con el Villalonga.
Cambados 1-2 Porriño
Cambados: Rulo, Brais Parada (Tavares, min. 74), Adrián García, Fran, Defran, Edi Valverde, Antón García, Diego Iglesias, Cavani, Lezcano (Álex Guillán, min. 62) y Edu Otero.
Porriño: Iván Comesaña, Chino, Braisito (Rafa, min. 78), Cacheda (Yago, min. 90), Juan Fernández (Xoel, min. 58), Alberto Lago, Borja Juste, Goce (David Alonso, min. 58), Mateo, Fernando e Iván Caride (Marcos, min. 90).
Goles: 1-0 Antón García (min. 45+1); 1-1 Borja Juste, de penalti (min. 48); 1-2 Mateo (min. 84).
Árbitro: Mario Balsa. Expulsó al local Antón García con doble amarilla en el 88. Amonestó a Adrián y Diego Iglesias por los locales y a Braisito, Piñeiro, Fernando y David Alonso por el Porriño.