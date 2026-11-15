El líder de Tercera RFEF espera en O Barco una de las “batallas más complicadas” de la temporada

Gonzalo Landeira, todavía sub 23, lleva tres goles esta temporada en liga con el CD Boiro Mónica Ferreirós

El líder Boiro (23 puntos) cruza Galicia para visitar esta tarde en Calabagueiros al Barco (4º clasificado con 16 puntos) a partir de las 17.15 horas. El equipo de José Tizón, que encadena cinco jornadas sin perder, juega en un campo difícil, donde cayeron Portonovo (2-1), Pontevedra B (1-0) y Montañeros (4-1). Sólo el Silva, que ganó 1-2, y la Sarriana, segundo clasificado que empató 1-1, puntuaron como visitantes en lo que va de liga. Los ourensanos cambiaron de entrenador la semana pasada, una vez que Agustín Ruiz se fue a la UD Ourense. El segundo entrenador, Fran González, dirigió al equipo en A Illa, pero esta misma semana el Barco anunció la llegada de Brais Prados González como nuevo entrenador. El lucense de 32 años, que la pasada campaña dirigió al Sigüeiro en Preferente, se estrena ante el líder.

El equipo de Valdeorras mantiene al bloque de la plantilla que el año pasado se quedó a un punto del play-off, y se reforzó este verano con futbolistas como Raúl Arias (Tudelano), Dani Sánchez (Arosa), Jony Lopez (Astorga) o Souto (Valladares). "Hicieron algún retoque pero la línea es continuista", comenta sobre el rival Jose Tizón. "Es un equipo fortísimo, aguerrido en los duelos, muy compacto y peligroso a balón parado, además hacen muy bien las transiciones". El Boiro sabe que hoy tendrá delante un adversario "que no te regala nada".

El técnico vigués tiene las bajas de Insua y Juanpa, además de la duda de Iago Martínez que, aunque empezó a entrenar, aún arrastra molestias. "Va a ser un partido muy duro en cuanto a intensidad, ellos manejan varios registros y están cómodos en las idas y vueltas", advierte Tizón. "Nos espera una guerra de las más complicadas esta temporada". El entrenador ve al vestuario tranquilo, sin que a los jugadores les confunda el liderato. "Lo estamos llevando con naturalidad y humildad, disfrutándolo y sin pensar más allá del siguiente partido".

La expedición boirense, finalmente sin autobús de aficionados que les acompañe, partirá por la mañana para almorzar en Monforte, ya que le esperan tres horas de viaje. Tizón espera que esto afecte lo menos posible al rendimiento de su equipo en un campo de hierba natural "que parece que está bien, aunque se espera lluvia".