El líder Boiro cae ante el Barco con polémica, (2-1)

Barco y Boiro jugaron un partido entretenido en Calabagueiros Álex Lorenzo / La Región

El CD Boiro encajó su segunda derrota en liga al caer con polémica en Calabagueiros con el Barco (2-1) en un partido en el que se adelantó en la primera parte por medio de Landeira y tuvo varias opciones claras para aumentar su ventaja. Un polémico penalti en la segunda permitió empatar al Barco, que sólo dos minutos después completó la remontada en otra acción que protestaron los visitantes. Pese al tropiezo en el campo de un rival directo, el equipo de Tizón, que fue expulsado, se mantiene líder de Tercera RFEF.

El Boiro encajó su segunda derrota en liga en un partido que pudo sentenciar en la primera parte - copia Álex Lorenzo / La Región

Una de las claves del partido estuvo en la primera parte, que fue de claro color visitante. A los dos minutos ya tuvo una ocasión muy clara en una acción de Prol que acabó en remate al poste de Peque. La siguiente oportunidad fue del Barco, en el saque rápido de una falta que pilló despistados a los de Barraña. Manu Rodríguez remató escorado y el portero Borja respondió con una buena parada. A partir de ahí ya empezó el goteo constante de ocasiones del líder. Primero en una internada de Prol, que dio lugar a varias opciones de remate, del propio Prol y Peque, y un gol anulado por mano de Juan Cambón. La siguiente ya fue el 0-1. En una caída a banda izquierda de Juan Cambón, que habilitó a Peque, quien se internó en área y se sacó un centro al segundo palo que cabeceó de forma certera Gonzalo Landeira para anotar su cuarto gol en liga.

El central arousano Dani Sánchez cumple su primera temporada en el Barco Álex Lorenzo / La Región

El equipo de Jose Tizón reclamó una roja por una supuesta falta de Dani Sánchez a Juan Cambón que el árbitro pasó por alto. Además de un posible penalti de Raúl Paz al propio Cambón. Ahí empezó el descontento visitante con el colegiado, que fue a más en la segunda mitad. El Boiro consiguió que el Barco no se sintiese cómodo en el primer tiempo y encadenó contras muy claras para hacer el 0-2. Sobre todo en un mano a mano de Yosi a pase de Prol, que se estrelló en el larguero cuando Cambón estaba solo en área para empujar, y en otra de Peque que remató fuera desde el punto de penalti.

En la segunda parte el Boiro mantuvo el control del juego, sin apenas sufrir. El Barco, en el que se estrenó en el banquillo el técnico Brais Prados, hizo un triple cambio para agitar el árbol superado el ecuador de la segunda parte, y poco después llegó otra acción clave. En una jugada de saque de banda en la que Raúl Arias cae en área ante Juanma y el árbitro señaló penalti. "Fue un piscinazo clarísimo", denuncian los visitantes. La pena máxima la lanzó Souto y paró Borja con los pies, pero el rechace le cayó al ex del Valladares, que a la segunda empató el partido. Fue un jarro de agua fría para el líder, que recibió otro dos minutos después en una jugada por banda con centro de Miguel Freiría y remate de Raúl Arias, también con polémica, ya que los visitantes reclaman que el jugador local controló el balón con el brazo antes de girarse y disparar para hacer el 2-1.

Los jugadores del Boiro protestan tras el polémico penalti que señaló el árbitro Álex Lorenzo / La Región

De ahí al final el Boiro se fue arriba tratando de encontrar el tanto del empate, aunque el Barco ya fue parando más el partido. Un remate de cabeza de Óscar al saque de una falta, en la que Mateo envió el rechace fuera, la mejor opción visitante. Cayó el Boiro, que ahora tiene 3 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, que es el Silva, y cuatro sobre el tercero, posición que pasa a ocupar el Barco. En la próxima jornada visita Barraña el Portonovo.

El equio ourensano volteó el marcador en apenas dos minutos Álex Lorenzo / La Región