Un triple sobre la bocina deja al Sigaltec con la miel de la victoria en los labios

A pesar de la diferencia física con el equipo de Carballo, el Sigaltec BBC estuvo muy cerca de ganar al Calvo Xiria Mónica Ferreirós

Triste y cruel final para el Sigaltec BBC, al que se le escapó la victoria en el pabellón Sara Gómez ante el Calvo Xiria Carballo con un triple sobre la bocina, obra de Álex Iglesias. La acción fue más dolorosa si cabe porque estuvo bien defendida por el equipo de Luis Gabín, que hizo un gran partido que se quedó sin premio.

El Sigaltec, a pesar de la diferencia física con los de Carballo, plantó cara en todo momento, con una gran actuación coral, con compromiso defensivo para batallar el rebote y encontrando situaciones de ventaja en ataque, asumiendo todos los tiros liberados con valentía y confianza. Ya al descanso los locales se marcharon en ventaja (46-39), después de incluso disfrutar de una ventaja de ocho.

La igualdad predominó en la segunda parte, en la que los locales empezaron a pagar el ritmo impuesto en la primera, de forma que el partido llegó nivelado al final, para decidirse en un final de cara o cruz. A falta de quince segundos Jorge Rodríguez, máximo anotador de los locales junto a Adrián Álvarez con 16 puntos, puso a su equipo por delante (75-74).

El Sigaltec defendió bien el ataque de su rival, capturando el rebote a falta de menos de dos segundos, pero los árbitros señalaron dobles y concedieron la última posesión a los visitantes. Álex Iglesias emuló a Justin Robinson en el Oaka un día después y anotó el triple con un lanzamiento forzado que dio en el tablero antes de entrar. Fue un final asombrasamente duro y cruel para el Sigaltec, que plantó cara a unos de los equipos que están en la zona alta pero se quedó con la miel en los labios.

El equipo de Luis Gabín sigue en posiciones de descenso con un balance de una victoria y seis derrotas y en la próxima jornada tendrá que viajar a Salamanca. Visitará el sábado al Usal Meins Avenida, que esta temporada de momento es un rival directo porque sólo tiene un triunfo más en su casillero que el equipo vilagarciano, que está plagado de canteranos.