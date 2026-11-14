El Sigaltec demanda más fluidez ofensiva frente a la solidez del Calvo Basket Xiria

El Sigaltec tendrá que sortear su desventaja física con Xiria Mónica Ferreirós

El Sigaltec BBC repite esta tarde en el pabellón Sara Gómez (19 horas) para medirse al Calvo Basket Xiria, quinto clasificado de Tercera FEB con un balance de tres victorias y tres derrotas. El equipo de Luis Gabín pelea contra un potente rival y contra su propia dinámica, ya que lleva cuatro derrotas seguidas. “A nivel anímico siempre cuestan estas rachas de resultados”, reconoce el técnico, que sigue sin poder contar con el grovense Mateo Arellano. “El otro día tenemos la sensación de haber podido competir mejor, pero nos faltó concentración en nuestro trabajo y se notó en muchísimas pérdidas y rebotes en ataque concedidos.

Sabemos que así es casi imposible para nosotros, estamos concienciados de intentar solucionar esos problemas de concentración para poder competir 40 minutos y estar en los partidos hasta el final, pero va a llevar un tiempo”.

Los locales están intentando cambiar algunas cosas de su juego en ataque para tener más fluidez, a la vez que tratan de “seguir construyendo una identidad defensiva mucho más sólida”. Enfrente hoy estará “un equipo muy sólido, muy bien entrenado, que ejecuta muy bien las distintas situaciones defensivas que propone”, advierte Gabín, que también destaca que los de Carballo en ataque “mezclan la veteranía de Rubén Rey con la juventud y talento de jugadores vinculados a Basket Coruña y el físico de su pívot de Mali Ouwa Camara que les da una presencia interior determinante”.

Así las cosas, otro partido de mucha exigencia y dificultad para los vilagarcianos, que tratarán de seguir dando pasos adelante en su juego para competir mejor y tener opciones de sumar su segunda victoria en liga