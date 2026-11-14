Al Céltiga se le aparece la pegada de sopetón

El japonés Ginto se lleva el balón en una acción del partido Mónica Ferreirós

El Céltiga logró su tercera victoria en liga al imponerse en el derbi de Baltar al Portonovo 1-2 con un doblete de Nico, que le dio la vuelta en apenas cinco minutos al inicio de la segunda parte al tanto de Yoel Crespo. El partido pudo caer de cualquier lado, por número de ocasiones, llegadas y juego, pero esta vez sonrió al equipo de Luis Carro, que escala en la tabla y se sitúa a un punto de los arlequinados.

Los dos equipos apostaron por dibujos similares y también la misma idea para atacar, con verticalidad por las bandas. Empezó más incisivo el Céltiga, que tuvo una ocasión muy clara para el 0-1 a los seis minutos. En una conducción por la izquierda del lateral japonés Ginto. Con un poco de fortuna en el rebote se quedó en el mano a mano ante Yeray, que repelió con el cuerpo su remate. El equipo de Luis Carro, dominador, trató de meter balones al área en busca de Cellerino y lanzó varios córners, pero el Portonovo resistió el asedio inicial isleño.

El equipo de Minso empezó a encontrar situaciones para atacar rápido sobre su costado derecho. Tymo puso un pase atrás que remató muy desviado desde la frontal Caride, fue al cuarto de hora, cuando el derbi ya estaba nivelado en cuanto a juego e iniciativa. Ambos siguieron siendo muy profundos por las bandas. Los locales, que tienen dos puñales con Yoel Crespo e Íker Escudero, buscaban los pases atrás para finalizar, mientras que los visitantes optaban por centros para el veterano Cellerino.

Anxo salta ante la entrada de Hugo Caride, que le rebaña el balón sobre el perfecto césped de Baltar Mónica Ferreirós

La siguiente oportunidad fue arlequinada. En un córner en corto, con remate de Íker Escudero que buscaba la escuadrada y no cogió portería. El partido estaba entretenido y tenía mucho ritmo, con el vértigo que ya se presumía porque ambos equipos hacen muchas cosas con balón y no especulan ni aburren.

Mediada la primera parte el que empezó a achuchar fue el equipo de Minso Vidal, con velocidad en la circulación y siempre tratando de hacer daño. El Céltiga tuvo que ajustarse para frenar las embestidas y buscó desplegarse a la contra sobre el cuidado y perfecto césped del extenso campo de Baltar. En poco instantes el que pasó a cercar el área local fue el Céltiga, superada ya la primera media hora de juego, pero con balas de fogueo en sus disparos a puerta. Anxo, justo antes del descanso, lo puso de manifiesto nuevamente con un remate cruzado que despejó a córner la defensa. Por lo que al descanso se llegó con el resultado inicial.

En el inicio de la segunda parte empezó el Céltiga cercando el área local, pero otra vez sin pólvora. Y a los dos minutos golpeó el Portonovo en una transición que llevó Íker Escudero por la derecha y finalizó, ya en área, Yoel Crespo, en la izquierda, con un pase a la red con su pierna derecha tras recortar hacia dentro.

No le duró mucho la alegría ni la ventaja a los locales porque dos minutos después empató el Céltiga a la salida de un córner. El balón se paseó por el área y le cayó a Nico en el segundo palo para armar un derechazo arriba que acabó en el fondo de la red. Toda la falta de pegada que le estaba acompañando al Céltiga en las últimas jornadas se difuminó en apenas instantes. Y es cuatro minutos después del empate llegó el 1-2, en un balón largo al que cortó Nico a la peinada de Cellerino. La acción pilló con el paso cambiado a los centrales locales. El extremo vigués no se lo pensó demasiado cuando le cayó el balón en la frontal y se sacó un derechazo con el que volvió a batir a Yeray.

El derbi cambió en un abrir y cerrar de ojos. Minso movió el banquillo y los locales pasaron a jugar más en campo contrario, mientras el Céltiga defendía y trataba de desplegarse a la contra, sin éxito. El Portonovo empezó a encadenar méritos y llegadas, sobre todo con incursiones por la banda derecha. Jesús Barbeito, desde la frontal, y Charly en un mano a mano que tapó bien Guille, avisaron. Cellerino, de cabeza en una falta lateral, estuvo cerca del 1-3 en el 69, pero atajó en dos tiempos Yeray. Para entonces Luis Carro ya había introducido a Samu Araújo para tratar de taponar vías de agua en la izquierda, a la vez que oxigenó el mediocampo con Sindo. Los cambiaron le sentaron bien a su equipo, que mejoró durante un tramo.

A falta de un cuarto de hora Minso Vidal trató de agitar a su equipo con la entrada de Eloy y Moncho. Poco después Luis Carro agotó sus cambios al introducir a Carlos, Arnosi y Facu, pasando a línea de cinco en defensa para contener el empuje final de los arlequinados. El Portonovo inclinó el campo, tratando de penetrar en el entramado defensivo isleño, que resistió el acoso y defendió su mínima renta. Vicente Scheinder tuvo la ocasión del 2-2, que hubiera sido lo más justo. Esta vez sonríe el Céltiga, que va recuperando efectivos y se nota.