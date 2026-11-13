Yoel Crespo: "Cuando disfrutamos jugamos mejor, y es lo que nos pide el míster"

Yoel Crespo defiende un balón en el Municipal de Baltar MONICA VILA

Yoel Crespo (18/04/2006) llegó el Portonovo esta temporada para reforzar el ataque de los de Minso Vidal. El joven, que ya cuenta con experiencia en Tercera RFEF tras su paso por el Arosa SC, enfrenta ahora su primer derbi con la camiseta arlequinada ante un viejo conocido como es el Céltiga.

¿Cómo enfrentan el partido de mañana ante el Céltiga?

Con ganas e ilusión. Lo afrontamos como uno más, porque al final, sea quien sea el equipo, vamos a implantar nuestro juego y a disfrutar, que es lo que nos está pidiendo el míster últimamente, porque cuando disfrutamos, jugamos mejor. Además siempre es bueno jugar en casa, tenemos ganas de que llegue.

¿Qué esperan de un rival que suele ser competitivo?

Nos esperamos un equipo con bastante gente con experiencia en la categoría y que nos va a poner las cosas difíciles. Con los jugadores que tienen, cualquier error que cometamos lo vamos a pagar caro.

Ya se enfrentó a ellos la pasada temporada, ¿cómo los recuerdas y cómo los ve?

El año pasado me enfrenté a ellos dos veces y fueron dos partidos locos. Allí ganamos 3-4 en el último minuto y el ascenso con el Arosa, que no pude jugar. Mis recuerdos son bastante bonitos, entonces me gustaría volver a tenerlos.

En Portonovo me acogieron de locos desde el primer día, es un vestuario muy sano

¿Dónde cree que puede estar la clave para sumar los tres puntos mañana?

Creo que va a ser estar concentrados los 90 minutos, porque es un equipo que cualquier despiste que tengamos nos va a perjudicar, porque es un equipo que en las contras nos pueden liquidar.

¿Qué aspectos del Céltiga creen que les pueden exigir mucho más?

Pues sobre todo, al tener delanteros fuertes como Gastón, Fran o Sobrido, si nos juegan directo nos van a exigir bastante. También a la hora de tener el balón va a ser importante, ya que nuestro campo es muy grande, por lo que debemos estar muy precisos y saber lo que hacemos con balón.

El delantero durante el partido ante el Arteixo MONICA VILA

¿Se esperan un partido de mucha intensidad o que se decida más en pequeños detalles?

Creo que un poco de cada. Va a ser un partido intenso, pero el que más acertado esté de cara a portería o no conceda errores será el que se lo lleve, porque tal y como se está viendo la liga, todos los partidos se deciden por poco. Salvo el duelo de la jornada pasado no ganamos por más de 2-1.

¿Qué importancia tendría sumar una victoria para reforzar la confianza del equipo?

Ganemos o perdamos tenemos claro lo que el míster nos pide y lo que queremos hacer el resto de la temporada. Sí que es verdad que, si ganas, te da un plus y ayuda mentalmente, pero tenemos confianza.

¿Cómo gestionan la parte más emocional y mental?

Tenemos una plantilla bastante joven, entonces sí que muchas veces pecamos de juventud, pero el míster insiste bastante en que debemos de madurar, y la gente más veterana del equipo nos ayuda a mejorar. No creo que tengamos problema con eso.

El fútbol que propone Minso es perfecto para mí

¿Cómo está siendo su adaptación al Portonovo?

Muy bien. Desde el primer día me acogieron de locos. Es un vestuario muy sano y todos apoyan a todos. Los primeros partidos me costaron un poco a nivel físico, pero ahora con la confianza y los minutos, creo que estoy volviendo al nivel que se esperaba.

¿Qué importancia está teniendo Minso en su evolución?

Una de las cosas que yo buscaba mejorar era ese punto de madurez y creo que el místerr me está insistiendo y me ayuda en el tema mental. Además la forma en la que jugamos y el fútbol que propone es perfecto para mí.

Viene de jugar en el Arosa, ¿qué balance hace de su paso por Vilagarcía?

Me sentí un poco raro. Venía de una lesión, no tenía ritmo porque llevaba un año parado. Allí había gente importante en el fútbol y es verdad que los primeros meses jugué bastante y los nuevos fichajes aportamos y empezamos en una dinámica ascendente, pero acabé jugando poco. Me fui contento con el ascenso y el vestuario porque estaba lleno de gente muy buena.

¿Qué objetivos se marca para esta temporada?

Aportar al equipo. Como soy atacante pues aportar con goles, asistencias o acciones que al equipo le puedan servir en mis actuaciones. Además de sumar minutos, ya que el año pasado fue algo que no tuve y disfrutar de este año porque la verdad que tiene pinta de ser muy bonito.