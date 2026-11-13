Portonovo y Céltiga se cruzan este sábado en Baltar en un derbi que promete vértigo

Portonovo y Céltiga se reencuentran esta tarde en Baltar, ahora ambos en Tercera RFEF Mónica Ferreiros

El Portonovo (6º con 15 puntos) recibe este sábado por la tarde en Baltar a partir de las 18.30 horas en el derbi saliniense de Tercera RFEF al Céltiga (14º con 11 puntos). Ambos equipos llegan a la cita en dinámicas opuestas. Los arlequinados, pese a ser un recién ascendido, le han tomado el pulso a la categoría y vienen de ganar en A Coruña al Montañeros, por lo que siguen haciendo camino hacia su objetivo de la permanencia. A los isleños les está costando mucho sumar victorias. Sólo han ganado dos partidos en las diez primeras jornadas y llegan a la cita tras perder en O Carballiño y empatar en casa con Somozas y Barco.

En los locales, el técnico Minso Vidal recupera al delantero Vicente Schneider para el partido, mientras que mantiene la duda del central Cantero, que está recuperándose de una lesión muscular. “Al ser un derbi siempre tiene un punto más de exigencia el partido”, asume el entrenador local, que lleva 26 victorias, 13 empates y sólo 11 derrotas en liga y fase de ascenso con el equipo arlequinado desde que llegó el pasado año. En caso de victoria, el Portonovo dormirá esta noche en puestos de play-off de ascenso a Segunda RFEF.

“El Céltiga tiene una plantilla con una mezcla de juventud y experiencia hecha para aspirar a poder acabar la temporada en puestos altos de la clasificación”, explica Minso. “Esta temporada hicieron varios cambios en sus planteamientos. Esperamos hacer un partido serio, dándole continuidad a lo que estamos haciendo para competir y poder llevarnos los tres puntos delante de nuestra afición”.

En los visitantes Luis Carro recupera efectivos y “casi” empieza a ver vacía la enfermería, una vez que Samu Araújo está recuperado y Sobrido, Fran López y Manu Táboas ya empezaron a trabajar con el grupo, si bien su presencia en la convocatoria está en el aire y el técnico, antes de la última sesión, todavía no tenía una decisión tomada al respecto. “Llegamos con ganas y con la necesidad de sumar de tres”, reconoce Carro. Su equipo sólo ha perdido tres partidos, al igual que el Silva, que es tercero, pero los empates están ralentizando su escalada en la tabla. “Ahora mismo la falta de gol nos está lastrando mucho”, reconoce el técnico vilanovés. “Somos un equipo muy competitivo en cuanto a juego”.

Para Carro el Portonovo “es un equipo que me gusta mucho: dinámico, intenso, vertivcal y con futbolistas con uno para uno”. Así las cosas espera un partido de mucho ritmo, algo que reconoce que les beneficia. “En un escenario como Baltar ante un equipo como el Portonovo hay que manejar muchas cosas, creo que va a ser muy igualado, pero vamos con muchas ganas”.