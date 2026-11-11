Óscar: “Seguimos con la misma hambre, no podemos relajarnos”

Óscar González durante un partido en Barraña Tania Martínez

Óscar González fue uno de los nombres propios del último partido del CD Boiro en Barraña. El vallisoletano estrenó el electrónico en casa asistido por Juan Cambón para anotar su segundo gol con la camiseta boirense en las 10 primeras jornadas.

El delantero se acordó de la familia del recientemente fallecido Jesús De Miguel, mandando todo su apoyo desde Boiro. “Estamos contentos por la victoria y por un gol que personalmente necesitaba”, comenta el jóven delantero. “Estoy aquí para ayudar al equipo y hacerlo lo mejor posible y devolverle al Boiro la misma confianza que mostraron en mi”, insiste.

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El futbolista coincide con su entrenador en que la paciencia fue una de las virtudes del cuadro boirense ante el Arenteiro. “En la primera mitad nos costó un poco más, pero en la segunda parte, nada más empezar, Cambón me filtra un gran balón que acabó entrando. Ellos ya estuvieron también más desordenados”, dice el atacante.

Durante el encuentro, Óscar sufrió un forcejeo que le causó un fuerte dolor en el brazo, por el que estarán pendientes esta semana para el enfrentamiento ante el CD Barco. “Me duele bastante, pero bueno, son gajes del oficio”, lamenta. “Lo que más cuesta es gestionar la rabia de no poder materializar con un bloque bajo, y cuando hicimos el gol les obligamos a que se soltaran y abrieran más”, recalca el vallisoletano.

Trabajo en equipo

Aunque Óscar González se encuentra disputando sus primeros partidos en Barraña tras llegar este año a las filas de José Tizón, el atacante se muestra muy agradecido con todo el equipo. “Quiero agradecer primero a la afición, por apoyarnos todos los fines de semana tanto fuera como en casa, sobre todo aquí en Barraña que se nota mucho”, destaca el delantero.

“Seguimos semana a semana con la misma hambre e ilusión. No queremos que esto decaiga porque somos una gran familia y lo tenemos que demostrar”, señala. “No es solo ver el esfuerzo reflejado, sino que hay que materializarlo y no relajarse, porque en el fútbol si lo haces las cosas pueden ir mal, pero si mantienes los pies en la tierra y te esfuerzas todos los días como lo hacemos nosotros estamos consiguiendo el premio de ir primeros”, recalca Óscar González.

Ahora, el vestuario piensa ya en su próxima, el Centro de Deportes Barco, a quien visitan este próximo domingo 15 de noviembre a las 17:15 horas, y en donde esperan contar de nuevo con el apoyo de una afición que ha demostrado ser incansable.