José Tizón: "Me encanta la comunión del equipo con la gente"

José Tizón durante un partido en Barraña MONICA VILA

El Club Deportivo Boiro continúa intratable en la clasificación de Tercera RFEF. Los de José Tizón encabezan la tabla con 23 puntos de 30 posibles en las 10 primeras jornadas. Además, el equipo de Barraña sigue invicto en casa después de vencer por 3-0 al Arenteiro en la última jornada.

“El partido fue más duro de lo que reflejó el marcador, eran un bloque muy compacto, nos apretaron mucho por dentro”, comenta el entrenador del actual líder de Tercera RFEF. A pesar de sudar durante la primera mitad, el Boiro supo reponerse en el segundo tiempo.

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“Creo que igual nos equivocamos desde el cuerpo técnico con el planteamiento de la primera mitad porque acumulamos demasiada gente por dentro y no fuimos capaces de encontrar ese último pase”, recalca Tizón.

De nuevo, el equipo volvió a tirar de garra para imponer su ritmo en el segundo tiempo, con un gran protagonista, ‘Magic’ Prol. El 10 boirense se proclamó mejor jugador de la jornada después de volver a dejar a todo el público de Barraña con la boca abierta. “Los cambios nos dieron mucho en la segunda parte y el primer tanto nos aportó tranquilidad”, comenta Tizón sobre el encuentro ante el Arenteiro.

“Lo que más destacaría del equipo es la paciencia que supo tener. El Arenteiro fue un cuadro muy fuerte, pero la expulsión les obligó a hundirse”, recalca el entrenador. “No es solo es resultado, son las sensaciones. Me encanta la comunión del equipo con la gente”, insiste el técnico.

Durante buena parte del encuentro el máximo protagonista por el Arenteiro fue su portero, Esteban. “Es un porterazo, no vamos a descubrir nada ahora. También nosotros nos equivocamos un poquito a la hora de atacar y no estábamos interpretando bien los espacios ni estábamos fijando la conducción a la primera línea”, lamenta el entrenador.

“A veces caíamos con los dos puntas y el partido estaba más del lado del Arenteiro, pero creo que los ajustes que hicimos en la segunda parte nos ayudaron con todo”, destaca el entrenador vigués. “En la primera parte nos precipitamos un poco más, pero en la segunda ya destacaría más el hambre que mostró el equipo al marcar un gol e ir a por el siguiente”, recalca.

Asimismo, jugadores que estaban disputando menos minutos en los últimos enfrentamientos volvieron a vestirse de corto en Barraña para impulsar al equipo en el segundo tiempo. “Le dieron ese plus al equipo para darle la vuelta a cómo estaba el partido de cerrado”, concluye Tizón.

El Barco, próximo rival a batir

Tras seguir invictos en casa, el equipo de José Tizón vuelve a subirse al autobús para visitar al Centro de Deportes Barco. El enfrentamiento será el domingo a las 17:15 horas, en el que los locales buscarán volver a la senda de la victoria después de firmar un empate ante el Céltiga la pasada jornada.

Actualmente, el CD Barco se encuentra en la cuarta plaza de la clasificación, con 16 puntos. Lo cierto, es que los de O Barco de Valdeorras se encuentran en plena reconstrucción luego de que Agustín, quien era su entrenador hasta la última jornada, fichara por la UD Ourense para ocupar la posición de Juan Carballo.

Hasta ahora, Fran González tomó las riendas del equipo, que en casa solo lleva una derrota en cinco partidos. Pero enfrente tendrán al rival más duro de la categoría, y es que los boirenses llevan solo una derrota a domicilio, que fue contra el CD Estradense. Asimismo, suman tres victorias y un empate como visitantes.

Además, las Krusadas están planeando contratar un autobús para que aquellos aficionados que así lo deseen puedan acudir a animar al equipo, ya que en los últimos encuentros, el aliento de los aficionados está siendo clave para que los boirenses continúen en la cabeza de la Tercera RFEF, algo que sucederá al menos una semana más al tener cinco puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, la SD Sarriana, que venció por 3-1 la pasada jornada en su enfrentamiento en casa ante el Pontevedra B.