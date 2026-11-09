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Diario de Arousa

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Deportes

Un gol en propia impide la victoria del Cambados en su visita al CD Moaña

Los de Pénjamo firmaron un 2-2

María Caldas
09/11/2026 06:15
Cambados vs Lemos
Pénjamo durante un partido en Burgáns
Aitana Vidal
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El Club Juventud Cambados selló un empate a dos en su visita al CD Moaña. Los de Pénjamo comenzaron adxelantándose en el marcador, pero un gol en propia de Fran Álvarez terminó sentenciando el reparto de puntos en el Iago Aspas Juncal. 

La primera ocasión de peligro la firmaron los de Pénjamo con un remate de Adri en el área pequeña que se fue arriba. El equipo local respondió con una llegada de Dávila, que se quedó mano a mano con Rulo y el portero terminó despejando.

Los cambadeses tuvieron otro disparo alto de Edi y los locales uno de Roi. En la segunda mitad, Edu Otero estrenó el marcador tras resolver bien en el área. Pero la alegría duró poco, ya que un fallo defensivo costó el gol del empate.

En una progresión por banda, Álex Guillán puso el centro para que Diego Iglesias rematase, y aunque el delantero no llegó, sí lo hizo Edu Otero para poner el 2-0. Pero en una recepción de Varela en el área, el Moaña saca un centro en el que los locales acaban metiendo en propia puerta. Los cambadeses lo siguieron intentando pero no lograron finalizar sus acciones de peligro en el Iago Aspas.

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