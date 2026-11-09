El Villalonga FC se da un festín de goles en San Pedro

El equipo de Roberto Lázaro se pone cuarto en la clasificación con 19 puntos Cedida

El Villalonga FC se dio un festín de goles en San Pedro. Los de Lázaro firmaron un 6-0 ante un CD Beluso al que anularon por completo. Un doblete de Capelo abrió la lata, para que Marcos Blanco pusiera el 3-0 al descanso. Ya en la segunda mitad, Maykel, Bugallo y Guille Blanco se encargaron de completar la lluvia de tantos en el encuentro en el que Pol Bueso se volvió a poner las botas como nuevo jugador del cuadro celeste.

El equipo demostró desde el minuto uno que circulaba con un ritmo muy alto para atacar con sus medios en las líneas defensivas. Los celestes querían dificultar que el Beluso pudiera golpear para un juego más directo.

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Así, los dos primeros goles, firma de Capelo, llegaron de internadas por banda que acabaron con el remate del atacante. El tercer tanto de los locales lo firmó Marcos Blanco después de que cometieran penalti sobre él al derribarlo en el área.

Las sensaciones al descanso eran muy buenas, pero los de Lázaro no querían confiarse ante un rival competitivo. Así, desde el inicio de la segunda mitad, encontrban bien gente entre líneas para abrir hacia zonas exteriores. Los locales se aseguraban en los pases para no perder el balón.

“Estamos moi contentos, esta ten que ser a dinámica e a base na que temos que crecer. Queremos ser ambiciosos, non nos podemos durmir”, comenta Roberto Lázaro. “Son tres puntos importantes, penso que a xente disfrutou moito do partido”, concluye el técnico tras la goleada.