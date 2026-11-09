El San Martín pincha y el Cidade de Ribeira recupera el mando en Primera Futgal

Abi Romero controla el balón ante Óscar Portas en el duelo directo que jugaron ambos equipos la pasada jornada Mónica Ferreirós

El Cidade de Ribeira recupera el liderato del grupo V de Primera Futgal, cuya parte alta empieza a apretarse, aumentando el número de aspirantes a luchar por el ascenso. El equipo de Manuel Ángel ganó en el derbi al Abanqueiro por 4-2 con goles de Tomé, Felipe (2) y Abi Romero. Abraham y Ángel Piñeiro marcaron para los boirenses, que ya tenían el partido muy cuesta arriba al inicio de la segunda parte (4-1). Los ribeirenses se benefician del tropiezo del San Martín en el feudo de un Campolameiro que asoma en la zona noble (1-0).

“Fue un partido que dejamos vivo en el primer tiempo”, comenta el técnico rojillo Pedro Carregal. Y es que los de Vilaxoán controlaron el juego en la primera parte y tuvieron ocasiones muy claras, por medio e Hugo Abalo, Jacobo Crusat y Hugo Soto. No consiguieron ponerse por delante y al inicio de la segunda parte golpeó el Campolameiro por medio de Nicolás, al rematar un centro lateral. A partir de ahí los locales se crecieron y al San Martín le pudieron las prisas, aunque tuvieron suficientes llegadas y ocasiones para, como mímimo, empatar. “Perdonamos demasiado, fue una pena porque era un campo difícil y apenas nos generaron”, lamenta Pedro.

El Cordeiro, con 18 puntos, se sitúa sexto a tres puntos de los vilaxoaneses al ganar por la mínima al Marcón con un tempranero gol de Moisés Bernández. También el Unión Asados sigue su escalada. El equipo de Luisito González dio un golpe encima de la mesa al ganar al Arcade con goles de Chuso, de penalti, y Jorge Torrado. Los rianxeiros son novenos, a un punto de un Umia que dejó escapar un 0-2 en Pontecaldelas (goles de Pedro Ramos y Joel Bóveda) y cosechó un empate.

Cara y cruz para Cuntis y Caldas. El equipo de Eduardo Muñiz ganó bien al Atlético Combarro con goles de David Sánchez, Martín Taboada e Iván Folgar (3-1), mientras que los caldenses perdieron 4-1 en Soutomaior y coquetean con la zona de descenso. El Amanecer, por su parte, logró su segunda victoria en liga al doblegar en Lampáns al Flavia (2-1). Marcaron Brais Lago y Abel Resúa, dando a vuelta al tempranero tanto de los de Padrón. Los de San Vicente visitarán al Unión en la próxima jornada, en la que también destacan los duelos San Martín vs Cuntis, Caldas vs Cidade de Ribeira y Umia vs Cordeiro.