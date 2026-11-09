El Ribadumia saca pecho en A Senra y golea al Matamá

Fran Blanco durante un partido en A Senra GonzaloSalgado

El CD Ribadumia se dio un baño de confianza en casa tras vencer por 5-3 a la Atlántida Matamá. Un encuentro en el que los errores defensivos de ambos equipos fueron claves para conseguir un marcador tan abultado.

En la primera mitad, los visitantes arrancaron mejor que los de Fran Blanco, imprecisos con balón. A los locales les costaba llegar en acciones combinadas, pero hacían mucho daño en las transiciones largas a la espalda de la defensa, que fue como llegó el primer tanto.

Los aurinegros metieron un balón a la espalda y Cristian ganó en velocidad al central para picarla y poner el 1-0. El Matamá mantenía más la posesión del balón ante un Ribadumia incómodo, salvo cuando podía correr.

En los últimos 10 minutos del primer tiempo, los de Fran Blanco comenzaron a ser superiores. Con un pase filtrado que recibe Cristian para regatear al portero puso el 2-0. El tercero llegó en una acción combinada en la que Pedro recibe en tres cuartos y filtra el balón a Cheri entre centrales. El capitán la cruzó al palo largo para ampliar ventaja al descanso.

En la segunda parte, en la primera ocasión de peligro de los visitantes encajaron el 3-1. Lo cierto es que no había ningún dominador claro del juego, ya que ambos cuadros comenzaron a sufrir imprecisiones.

Con un gol muy similar al primero, Cristian enchufó el cuarto al regatear al portero. En una mano de Jonatan, el colegiado señala penalti y Manu anota el 4-2. El quinto gol llegó en un centro lateral desde la derecha muy bien rematado por Cheri. Además, el colegiado anuló un gol a Cheri por fuera de juego en una jugada iniciada por Antón en un encuentro de muchos altibajos.