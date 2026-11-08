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Deportes

El Ribadumia busca volver a la senda de la victoria ante la Atlántida Matamá

El encuentro será a las 17:30 horas en A Senra

María Caldas
08/11/2026 06:30
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Cheri defiende un balón en el duelo ante el Cambados
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El CD Ribadumia regresa hoy a las 17:30 horas al Municipal da Senra. Los aurinegros reciben a la Atlántida Matamá en busca de volver a la senda de la victoria tras la pasada derrota en el derbi ante el Cambados.

Lo cierto, es que el cuadro de Fran Blanco sigue lastrado por las lesiones, ya que Matthew, Nico Fariña, Lucas García, Eloy Fariña y Santaló siguen en la enfermería, a la que ahora se suman Álex Presas, que sufrió una esguince de tobillo en el entrenamiento del jueves, y Gregor, que acabó con molestias musculares en el abductor tras el derbi.

“Tienen jugadores de buen pie, juegan con un ritmo muy alto y son muy verticales aprovechando la velocidad de sus jugadores arriba”, destaca Fran Blanco sobre su próximo rival. En lo positivo, el técnico recupera a Antón para el duelo.

“Afrontamos el partido estando convencidos de que si seguimos con este nivel de juego podemos competir de tú a tú contra cualquier rival”, dice. “Tenemos que jugar concentrados los 90 minutos porque en esta categoría cualquier error te penaliza. Veo al equipo mentalizado para dar ese paso adelante”, concluye el técnico del CD Ribadumia.

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