“Isto é Barraña”: El CD Boiro desarma al Arenteiro en casa

El equipo celebra en el vestuario la victoria Tania Martínez

“Isto é Barraña, aquí o Boiro gaña”. Así lo avisaban las Krusadas durante el encuentro del líder ante el CD Arenteiro, y no se equivocaban. Los de Tizón continúan encabezando la clasificación e invictos en casa tras vencer por 3-0 a los de Marc Vidal.

Óscar estrenó el marcador para los locales tras encarar a Esteban, para que más tarde, ‘Magic’ Prol hiciese de las suyas y pusiese el segundo con un disparo desde la frontal del área. El tercero lo firmó Landeira, de penalti, luego de que Braian cometiese la pena máxima sobre Yosi.

En los primeros minutos, el Boiro se mostró mucho más sólido con balón y atrevidos en ataque. Durante unos instantes los de Tizón tuvieron que estar con 10, ya que Óscar, tras un forcejeo con Owi, tuvo que ser atendido por molestias en el brazo. Los de Tizón mantenían una presión más alta que el Arenteiro en área.

Cambón enganchó un balón al borde del área tras un intento de remate de cabeza de Óscar, pero la defensa visitante se deshizo del esférico. Los de Marc Vidal respondieron con una asistencia de Adri para Lamelas, que disparó desde la frontal del área directo a las manos de Borja Rey. Los locales estaban más cerca del gol, pero la recompensa no llegaba.

Los boirenses rindieron homenaje al fallecido Jesús De Miguel Tania Martínez

Enjamio intentó un disparo raso que despejó Toño de cabeza. El Arenteiro buscaba la velocidad de sus extremos para llegar al área. Pasado el ecuador de la primera mitad, Yosi puso un balón al centro del área al que no llegaron ni Cambón ni Óscar. Los visitantes mantenían una férrea línea defensiva que a los de Tizón les estaba costando romper.

Óscar tuvo la más clara de la primera mitad para el Boiro. Tras recibir un balón filtrado al borde del área, el 19 se quedó mano a mano con Esteban, quien acabó mandando el balón a córner. El portero del Arenteiro volvió a ser protagonista tras una gran jugada de Prol para internarse en el área, controlar y disparar hacia la derecha, con un paradón de Esteban. Con el descanso llamando a la puerta, Enjamio intentó un disparo desde fuera del área que se fue directo a las manos del portero.

Segunda mitad

El esférico volvió a rodar en Barraña y cuando apenas el balón llevaba dos minutos en movimiento, Óscar encontró espacio entre centrales para encarar ante Esteban y, con una buena definición, anotar el primero para el Boiro.

Cambón tuvo otra delante de Esteban pero disparó con poca fuerza, por lo que el portero pudo atrapar sin mayor problema. Peke recuperó un balón al borde del área para ponérsela a Cambón, que disparó desviado a la izquierda de la portería. El Arenteiro se quedó con uno menos alrededor del minuto 60, después de que Owi viese la roja directa por una falta sobre Óscar, ya que el delantero boirense se encontaba en una jugada muy prometedora de gol.

Los boirenses seguían insistiendo con Cambón en el área, que volvía a disparar desviado a la derecha de la portería. Peke intentó una internada por la banda, pero Esteban volvía a cobrar protagonismo y atrapaba el esférico. Los de Tizón seguían teniendo mayor presencia en el área, pero no conseguían materializar. Yosi enganchó un balón a la frontal del área pero el disparo se fue desviado. Los visitantes estuvieron cerca de empatar con una jugada a balón parado en la que el remate se fue por encima de los palos.

Tras un pase de Landeira, Mario Prol disparó a la izquierda de la portería para batir a Esteban y poner el segundo en el marcador para desatar la locura en Barraña. A falta de 10 minutos para el final, Yosi se coló en el área directo al mano con Esteban, pero Braian cometió penalti sobre el defensa.

Landeira se encargó de materializar la pena máxima y poner el 3-0. El encuentro finalizó con un Boiro líder, pero el campo de Barraña en un estado que deja mucho que desear. Además, los focos del Municipal no alumbran con la suficiente intensidad para que desde las gradas se aprecie bien.

El penalti de Landeira que supuso el 3-0

El estado del Municipal de Barraña