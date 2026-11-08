El Boiro defiende su liderato ante un rocoso Arenteiro en casa

Los boirenses todavía no perdieron un partido en Barraña MONICA VILA

El CD Boiro defiende hoy a las 17:00 horas su liderato en el Municipal de Barraña. Los de José Tizón reciben a un Arenteiro que llega en línea ascendente tras salir de los puestos bajos de la clasificación de Tercera RFEF. Los de O Carballiño llegan a Boiro con una racha de dos victorias consecutivas, algo que los de Tizón esperan cortar para seguir aumentando distancias con el segundo.

Para el enfrentamiento, Tizón no podrá contar con Juampa Barros, que va a ser baja de alrga duración por su lesión, ni con Breo Sio, a quien espera recuperar para la próxima semana. El resto de la plantilla se encuentra disponible para medirse a los de Marc Vidal en Barraña.

“Va a ser un partido muy duro. Ellos vienen de conseguir dos victorias ante equipos complicados como son Monteñeros y Céltiga”, destaca Tizón sobre su próximo rival. “Es un equipo muy fuerte, no nos van a conceder nada y no se equivocan en zona de iniciación”, recalca el entrenador del CD Boiro.

A pesar de las dudas que generó al inicio de temporada, el Arenteiro se encuentra ahora en la decimotercera plaza con 10 puntos, a dos de ventaja de la zona roja. “Son un equipo que hace muy buenas transiciones y consiguen un gran número de goles”, insiste Tizón. “Tienen jugadores destacados en sus filas como Lamelas o Bastos. Tenemos que tenerlos en cuenta porque tienen mucha experiencia en la categoría”, señala el vigués.

“Si queremos ganar tenemos que tener paciencia, porque son muy ordenados y conceden pocos espacios. Están haciendo un bloque muy compacto", concluye José Tizón. Actualmente, el CD Boiro se coloca líder con 20 puntos, además de solo siete goles en contra.