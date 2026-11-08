A la quinta fue la vencida para Os Ingleses RC en Gijón

Os Ingleses RC se rehizo a las derrotas en los derbis gallegos ante Kaleido Vigo y Crat Coruña y estrenó su casillero de victorias en la categoría, en Gijón Mónica Ferreirós

A la quinta llegó la vencida. Os Ingleses RC estrenó su casillero de victorias en División de Honor B al imponerse en Asturias al Gijón Rugby Club por 11-15 en un partido sumamente igualado que cayó del lado vilagarciano con un ensayo de Bosnio en el minuto 73. Después de las primeras cuatro derrotas ante Oviedo, El Salvador de Valladolid, Kaleido Vigo y Crat Coruña, el equipo de David Lema viajó al campo de La Laboral muy presionado por la necesidad de cambiar de dinámica. Y esa obligación jugó en su contra a nivel de juego, ya que pesó mucho a nivel mental e hizo que los visitantes no hicieran su mejor partido. “Sabíamos que era una oportunidad grande para hacer puntos y eso tensionó un poco a los jugadores, se notó cierta ansia”, reconoce el técnico.

“No hicimos un buen partido, pero conseguimos esa primera victoria que es súper importante para la moral de los jugadores, que ven que el trabajo tiene recompensa”. Lema, que tuvo que hacer cambios obligados por las bajas, alineó de inicio a Padín (Fran, min. 25), JJ, Rianxo, Hache (Cilin, min. 50), Sergio Ramos, Manuga, Javi Torres (Ríos, min. 60), Prado (Sergio Peón, min. 69), Ramón Parada, Chuco (Manolo, min. 50), Pablo Collazo, Emilio, Eire, Roxo y Bosnio. El partido tuvo más intensidad que buen juego y los vilagarcianos cometieron bastantes errores que evitaron que su tanteo fuese mayor. Yago Pérez “Roxo” hizo el primero de los dos ensayos visitantes en el partido mediada la primera parte, convirtiendo también el lanzamiento a palos. El propio Yago convirtió un golpe de castigo que llevó a su equipo en ventaja al descanso (6-10). “Dominamos, pero no jugamos a lo que queríamos”, relata David Lema. “Fuimos un poco a remolque de lo que ellos hacían”.

En la segunda parte los gijoneses ensayaron por medio de Alejandro García y se pusieron por delante, pero en el minuto 73 llegó el ensayo de Bosnio que puso el 11-15 final. A Os Ingleses le tocó resistir en los últimos minutos, defendiendo dentro de la línea de 22 durante bastante tiempo, “nos apretamos e hicimos el trabajo para que ellos no hiciesen puntos”, para sumar así la primera victoria en División de Honor B. “Es una alegría para el equipo y para el club, esperemos que sea un punto de inflexión”.

Os Ingleses, con 4 puntos, es quinto y no está lejos de Crat (9 puntos) ni de Kaleido Vigo (11), mientras que el filial del CR El Salvador sigue dominando el grupo con puño de hierro y cierra la primera vuelta con pleno de triunfos (25 puntos), seguido por un Oviedo que tiene 20 y visitará a los vilagarcianos en dos semanas en el estadio de Fontecarmoa, cuando se reanude la competición en dos semanas.