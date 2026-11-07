Un Céltiga que mereció más suma un punto ante el CD Barco

Cellerino fue el autor del gol de los locales GonzaloSalgado

El Céltiga FC firmó un importante empate a uno ante el poderoso CD Barco en un enfrentamiento en el que los de Luis Carro merecieron más. Los goles de Cellerino y Raúl Paz sentenciaron el reparto de puntos en el Salvador Otero. En la primera mitad, los locales tuvieron muchas más llegadas al área que no materializaron, y por lo que terminaron sufriendo en los últimos minutos.

La primera de peligro llegó para los locales, con una internada por la banda de Nico del Río que disparó para obligar a Imanol a despejar con la pierna. Los visitantes reaccionaron con otra llegada a la banda firmada por Santín, en la que Guille firmó una gran intervención Los isleños estaban mostrando mucho más ritmo con balón. El Céltiga volvió a tener una ocasión clara, esta vez con una llegada de Cellerino, que resbaló en el área, pero puso el esférico a Óscar, pero su disparóo se fue desviado.

Con el paso de los minutos, el CD Barco se iba sintiendo más cómodo. Un centro de falta directa de Diego Souto estuvo a punto de ser el primero de los visitantes, pero la defensa local mandó el balón a córner.

Guille volvió a hacer una gran parada a Santín, que recibió en banda tras una salida de balón de Noel y disparó a la derecha. Los de Luis Carro seguían teniendo acercamientos al área, pero no lograban materializar. Julio Rey tuvo otro remate a las manos de Imanol. Los visitantes pidieron penalti de Arnosi sobre Arias, pero el colegiado no señaló nada.

Segunda parte

El balón volvió a rodar en el Salvador Otero con los mismos onces sobre el verde. Cuando solo transcurría un minuto del segundo tiempo, Cellerino consiguió rematar tras un barullo en el área y adelantar así al Céltiga.

Los de Fran González seguían buscando la llegada con velocidad de Santín, aunque sus principales acciones de peligro estaban siendo a balón parado. Anxo se quedó cerca de anotar el segundo para los l,ocales después de recibir un balón a la frontal luego de un cambio de sentido de Nico del Río, pero el disparo se fue fuera por poco.

El Céltiga realizó una gran labor defensiva GonzaloSalgado

Arnosi impidió una muy buena llegada de Santín, que se quedaba en el mano a mano con Guille. Ante la falta de acción, González hizo una ventana de tres cambios. Julio se asociaba con Cellerino y Manu Fernández para montar un contragolpe. Pero el Barco reaccionó con una llegada al área de Sidibé, que filtró el esférico a Raúl Paz para que disparase a bocajarro y poner así el 1-1 en el marcador.

Manu Rodríguez intentó un disparo desde fuera del área, pero Guille ni tan siquiera tuvo que intervenir. Imanol tuvo que volver a vestirse de héroe para atajar un disparo de Nico del Río. Los isleños siguieron insistiendo en área, pero la recompensa no llegaba.

El Céltiga sufrió en los últimos minutos con las acciones a balón parado, en las que los visitantes buscaban la altura de Sidibé para rematar. Finalmente, los isleños no pudieron batir los palos de Imanol, y ocupan así la decimotercera posición de la tabla clasificatoria de la Tercera RFEF.