El Villalonga FC enfrenta una dura jornada cargada de bajas

El capitán Wachi durante un partido en San Pedro Villalonga FC

El Villalonga FC recibe mañana a las 17:00 horas al CD Beluso en el Novo San Pedro Los de Roberto Lázaro enfrentan una nueva jornada en una de sus semanas más complicadas desde que comenzó la temporada.

En las últimas horas, la entidad celeste comunicó la lesión del capitán, Wachi. Y es que desde el Villalonga no son optimistas con que el defensa pueda volver a pisar el verde en lo que resta de temporada, por lo que se sumaría a la lista de bajas de larga duración que encabeza Héctor, quien se lesionó en la pasada temporada.

Con la baja de Wachi, Roberto Lázaro contará con solo dos cambios en la línea defensiva para los partidos, ya que se queda con seis defensas para armar el once inicial. Otra de las batallas para medirse al Beluso pasa por la portería. La pasada jornada, Rodri Iglesias vio la tarjeta roja, por lo que no podrá jugar este partido. Tampoco estarán Romay y Portas, que se encuentran en la fase final de su recuperación.

“O resto do equipo está en perfectas condicións, temos plantilla e fondo de armario para xestionar este tipo de ausencias e todos os xogadores demostran estar preparados para asumir o papel que sea necesario”, expone Roberto Lázaro en la previa.

Lo cierto, es que en las últimas horas los celestes también tuvieron que anunciar la baja por motivos laborales de Rodri Méndez, el segundo portero de la entidad. Por lo que ante el Beluso será el turno del joven Basdedios. “Queremos agradecerche todos os momentos compartidos durante este tempo. Foi un verdadeiro pracer contar contigo e que formaras parte desta familia”, dicen desde el Villalonga FC en el comunicado de su baja.

Asimismo, el técnico muestra su total confianza en Basdedios. “A tempada pasada estuvo en dinámica e en convocatorias de primer equipo toda a temporada sendo xuvenil, está mais que preparado para esta oportunidade e o único que ten que facer é disfrutar, sobre todo xogando en San Pedro, coa súa xente”, comenta Lázaro.

Los dos equipos llegan a la nueva jornada en dinámicas opuestas, y es que mientras el Villalonga pelea por la zona noble de la tabla clasificatoria de Preferente Sur, el CD Beluso necesita seguir acumulando victorias para salir de la zona baja, ya que actualmente se encuentran en la decimoquinta posición con un total de siete puntos.

“O Beluso é un rival moi competitivo e peligroso en transicións ofensivas”, destaca el técnico del Villalonga. “Cada vez estamos sendo mais sólidos sobre todo defensivamente, equipo mais equilibrado e no momento que seamos mais contundentes en ambas áreas seremos un equipo mais difícil de batir”, recalca Lázaro.

Actualmente, el Villalonga se coloca en la sexta posición de la tabla clasificatoria con un total de 16 puntos.