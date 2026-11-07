El Sigaltec tropieza en el Sara Gómez con un sólido Chantada

Los locales no pudieron sumar en casa GonzaloSalgado

El Sigaltec CLB no pudo sumar una victoria en casa ante Chantada. Los de Luis Gabín lo intentaron hasta el final, pero el esfuerzo de los últimos minutos no sirvió para recortar la ventaja en el marcador, llegando a estar diez por debajo en los últimos suspiros del encuentro, que se selló con un 48-67. En los primeros instantes en el Sara Gómez el partido se mantuvo muy igualado, pero el cuadro visitante destacaba un poco más con sus actuaciones individuales.

Los dos primeros cuartos fueron los más igualados, con un 12-13 y 14-14. Por parte de los de José Alberto las canastas se repartían entre Sergio Martínez y Vanilson Silva, anotando ambos cuatro puntos. Por el Sigaltec, Jorge Rodríguez volvía a echarse el ataque a sus espaldas. Ya en el segundo cuarto el partido tornó todavía más igualado, pudiendo caer hacia cualquier lado. Jorge Rodríguez volvió a anotar otros ocho puntos, pero el acierto de Pol Pagés impidió recortar distancias, llegando al descanso con un 26-27.

En el tercer cuarto los visitantes salieron a sentenciar cuanto antes el duelo. Así, cerraron un parcial con once puntos más que el Sigaltec y encaminaban mucho su ventaja a los últimos 10 minutos, en los que su alta capacidad en ataque fue determinante para contrarrestar el intento de los locales por hacerse con una victoria ‘in extremis’ en el Sara Gómez.