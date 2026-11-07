El Sara Gómez levanta el telón para vivir el duelo entre Sigaltec y Chantada

El Sigaltec no pudo con el poderío de Novobasket MONICA VILA

El Sigaltec CLB recibe hoy a las 19:00 horas en el Sara Gómez al Chantada. Los de Luis Gabín llegan al encuentro entre algodones, y es que durante la semana algunos de los jugadores sufrieron molestias musculares que esperan resolver antes del encuentro.

Además, Mateo Bello, que fue baja en la pasada jornada, llegará justo para el duelo ante Chantada. Quien no estará será Pedro Santorum por un golpe en la tibia.

“Chantada es un equipo reforzado, con varios cambios importantes respecto a la temporada anterior”, comenta Gabín sobre su próximo rival. Sobre todo, destaca la presencia interior de Vanilson Mandim Silva, un jugador portugués muy atlético que puede jugar de ala pivot y de pívot y que está promediando 15 puntos y casi 10 rebotes por partido.

Además, Chantada sigue contando con Cristian Iglesias, un ala pívot tirador con mucha experiencia en la categoría, de más de 12 años. “Nosotros vamos a plantearles un partido duro como siempre en el Sara Gómez, a intentar llevarlos a nuestro ritmo y seguir mejorando en defensa, siendo capaces de ser agresivos sin conceder ventajas al rival”, destaca Luis Gabín en la previa.