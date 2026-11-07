El Portonovo se da un baño de confianza ante el ‘Monta’

Antón Garda defiende un balón en el encuentro ante el Portonovo German Barreiros

El Portonovo SD consiguió una importante victoria por 1-3 en su visita al Atlético Coruña Montañeros.Los locales presentaron un once con hasta seis novedades con respecto al equipo titular que cayó goleado en Calabagueiros, pero el inicio no pudo ser peor.

Dos minutos de juego y gol del Portonovo. Faltó contundencia defensiva en la acción, de forma que el equipo de las Rías Baixas se adentró en el área por derecha y, tras un rechace, el balón quedó franco para que Jesús Barbeito hiciera el 0-1.

De nada sirvió que por delante hubiera algún zaguero y Marcos, pues el remate potente los superó a todos y se coló por la parte alta de la portería. El Montañeros trató de encajar el golpe con entereza y buscó durante toda la primera mitad un dominio que no acabó de encontrar.

Tuvo algo más el balón y alguna que otra llegada, pero el Portonovo controló bien la situación hasta el descanso. Acciones como una volea de Luis Castro, un remate de cabeza de Otero o una finalización de Moreta a pase del delantero apenas exigieron a Dadín. Su mejor intervención llegó en un tiro de Dani Fernández cuando la acción ya estaba invalidada.

Enfrente estaba un equipo muy serio y seguro de su plan. Debían ser rocosos mientras el Montañeros, falto de confianza, no ofreciera más. Y todo ello sin olvidarse de amenazar de vez en cuando, sobre todo en jugadas a balón parado. Dos máximas que cumplieron

La segunda mitad arrancó con un centro peligroso de Iker Méndez, jugador que minutos después encontró el 0-2. No estuvo bien Marcos, que dudo si salir a cortar el balón y cuando lo hizo ya era demasiado tarde, de forma que el atacante del Portonovo le batió con un toque sutil.

Y pudo ser peor, ya que el propio Méndez robó a Longueira cuando este era último hombre y encontró, esta vez sí, una buena respuesta del portero en el mano a mano. El equipo local recortó distancias con un centro del extremo derecho. Así, en el segundo palo apareció Axel al remate.

Pero no hubo demasiadas ideas ante un Portonovo que se cerró bien atrás y que se sintió cómodo en la defensa de área. Los centros se sucedían desde ambas bandas, pero más allá de alguna segunda acción y de un tiro bloqueado a Iago en una jugada combinativa, el Monta no fue capaz de amenazar demasiado a Dadín. Mejor imagen, pero insuficiente. Eloy Rosal disparó desde fuera del área para anotar el tercero, tras sorprender a Marcos, y sentenciar así el partido.