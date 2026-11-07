El Portonovo SD se lanza a por la victoria ante el 'Monta'

El Portonovo se coloca undécimo Mónica Ferreirós

El Portonovo SD vuelve al verde hoy a las 16:15 horas. Los de Minso Vidal visitan al Atlético Coruña Montañeros después de conseguir un empate a dos la pasada jornada en Baltar ante el Atlético Arteixo. Ahora, los arlequinados se ven las caras con el cuadro de Jairo Arias, que no podrá contar para este partido con Diego Rodríguez, ya que se encuentra en la fase final de su recuperación de su lesión.

Por su parte, Minso Vidal cuenta con las dudas de Cantero y Vicente Schneider, que lleva fuera de los terrenos de juego varias semanas. “Queremos hacer valer el esfuerzo del partido de la semana pasada en casa que nos dió un punto y queremos volver a sumar de tres”, comenta el técnico del Portonovo SD. Tras el empate en el Municipal de Baltar, el equipo se coloca en la undécima plaza de la tabla clasificatoria con 12 puntos.

De cuatro partidos disputados como visitantes hasta el momento, los de Minso Vidal acumulan un balance de una victoria, un empate y dos derrotas. Enfrente tendrán a un Atlético Coruña Montañeros que no empezó la temporada de la mejor manera posible, y es que los de Jairo Arias están llamados a ser uno de los equipos que peleen por la zona alta del grupo uno de Tercera.

“Espero un partido complejo, a pesar de no estar en su mejor momento, el Montañeros es un equipo que a nivel ofensivo genera superioridades numéricas en la construcción y zonas interiores buscando dominar y controlar los partidos”, destaca el entrenador del Portonovo SD sobre su próximo rival a batir.

Actualmente, el Montañeros se encuentra en la decimoquinta plaza de la clasificación con nueve puntos, uno por encima de la UD Somozas, que ocupa la primera plaza de descenso.

“Nos exigirá estar ordenados, y muy concentrados para no ser superados y luego buscaremos gestionar la parte ofensiva para competir y conseguir los tres puntos”, concluye Minso Vidal.