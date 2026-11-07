Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Mariscos Antón Cortegada visita a un Gijón que es colista

Las de Bernárdez visitan Asturias hoy a las 20:00 horas 

María Caldas
07/11/2026 09:00
Cortegada vs Segoviana
El Cortegada cedió en el último partido en casa
MONICA VILA
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Mariscos Antón Cortegada pone rumbo a Asturias para medirse hoy a las 20:00 horas al Siroko Gijón Basketball. Las de David Bernárdez buscan volver a la senda de la victoria a domicilio después de una dolorosa derrota en el Sara Gómez ante el Canoe.

En cuanto a efectivos, Naroa sigue tocada, por lo que desde el cuerpo técnico siguen valorando si podrá viajar. Misma situación atraviesa María Sánchez, que sigue arrastrando molestias. El resto de la plantilla se encuentra disponible para Bernárdez. Enfrente tendrán a un equipo que es colista, pero con una plantilla muy completa, por lo que será un “partido trampa”.

“Vienen de una mala dinámica, pero tienen una plantilla muy buena, han invertido mucho”, comenta el técnico del Mariscos Antón Cortegada. “Tienen varias jugadores internacionales que tienen mucho nivel. Tenemos que intentar prolongar su mala racha porque a nivel individual tienen mucho talento”, destaca David Bernárdez.

Nivel grupal

En los últimos partidos, el equipo asturiano mostró muchos problemas para encajar su talento individual en lo colectivo, algo que las vilagarcianas deberán aprovechar. “Les cuesta un poco conectarse, tenemos que ser muy sólidas y que anoten lo menos posible y jugar más colectivo”, dice Bernárdez. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620