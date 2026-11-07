El Mariscos Antón Cortegada visita a un Gijón que es colista

El Cortegada cedió en el último partido en casa MONICA VILA

El Mariscos Antón Cortegada pone rumbo a Asturias para medirse hoy a las 20:00 horas al Siroko Gijón Basketball. Las de David Bernárdez buscan volver a la senda de la victoria a domicilio después de una dolorosa derrota en el Sara Gómez ante el Canoe.

En cuanto a efectivos, Naroa sigue tocada, por lo que desde el cuerpo técnico siguen valorando si podrá viajar. Misma situación atraviesa María Sánchez, que sigue arrastrando molestias. El resto de la plantilla se encuentra disponible para Bernárdez. Enfrente tendrán a un equipo que es colista, pero con una plantilla muy completa, por lo que será un “partido trampa”.

“Vienen de una mala dinámica, pero tienen una plantilla muy buena, han invertido mucho”, comenta el técnico del Mariscos Antón Cortegada. “Tienen varias jugadores internacionales que tienen mucho nivel. Tenemos que intentar prolongar su mala racha porque a nivel individual tienen mucho talento”, destaca David Bernárdez.

Nivel grupal

En los últimos partidos, el equipo asturiano mostró muchos problemas para encajar su talento individual en lo colectivo, algo que las vilagarcianas deberán aprovechar. “Les cuesta un poco conectarse, tenemos que ser muy sólidas y que anoten lo menos posible y jugar más colectivo”, dice Bernárdez.