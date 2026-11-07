El Cortegada hace valer su juego ante el Gijón

David Bernárdez da instrucciones durante un partido MONICA VILA

El Mariscos Antón Cortegada firmó uno de sus mejores partidos hasta el momento en su visita al Siroko Gijón. Las de David Bernárdez hicieron valer su juego ante las asturianas, que aunque intentaron desarmar la defensa vilagarciana, el acierto en el tiro no estuvo de su parte. Finalmente, el partido se cerró con un 45-94, con un Cortegada que llegó a estar 50 puntos por encima en el Palacio de Deportes de La Guía.

En los primeros minutos, a pesar de que el encuentro mantenía un ritmo parado, las visitantes conseguían colarse en la pintura. Así, en los primeros cinco minutos lograron una renta de 15 puntos con un 2-17 a su favor. Los tiros libres de Lucía hicieron escalar en el marcador a las locales, pero la ventaja del Cortegada seguía siendo abultada. Luisa anotó de dos tras un buen contragolpe para devolver el balón a las manos de las de Bernárdez.

Por las de Gijón, Filo tuvo acierto en el tiro exterior para poner el 5-22 ante un Cortegada que estaba siendo muy certero en el rebote defensivo. El Cortegada planteó una defensa más zonal. Celia se mantenía atenta al rebote defensivo de las asturianas, que querían llegar a la pintura rival con transiciones largas con balón.

A pesar de los intentos locales por acercarse en el electrónico, el primer cuarto se cerró con un 8-31 a favor de las de David Bernárdez. Es decir, consiguieron estar 23 puntos por encima de Gijón.

Al inicio del segundo cuarto, las locales se mostraron más certeras de cara a canasta, aunque la distancia en el marcador seguía siendo apabullante con un 16-40 a favor del Mariscos Antón Cortegada. .

Segunda parte

Las jugadoras volvieron a la pista con más hambre por aumentar la distancia en el marcador. Las locales buscaban transitar rápido con balón para acercarse en el electrónico, pero las de Bernárdez domjinaban en el rebote.

Las asturianas se centraron en una defensa individual que el Cortegada solventaba sin mayor dificultad. Filo seguía siendo la jugadora más determinante para el Siroko Gijón, que no conseguía acertar en el tiro exterior. Las de Bernárdez se ponían con más de 40 puntos de ventaja, por lo que el técnico dio descanso a Sarah Brans, ya que contaba con tres faltas personales y estaba cerca de la expulsión.

Con dos tiros libres, Gijón consiguió poner el marcador en 27-70. Por parte del Mariscos Antón Cortegada la figura de Naroa Zabala cobraba protagonismo en los últimos minutos, en los que el Cortegada consiguió ponerse con 44 puntos de ventaja en el marcador. Las de Bernárdez recuperaban una enorme cantidad de balones. Marta Sanmartín se encargó de poner los 76 puntos en el casillero antes de cerrar el tercer cuarto.

Ya en el último cuarto, Lucía intentó un triple para recortar distancias, conscientes de que el partido estaba en manos de las visitantes. La actuación de Naroa colocó al Cortegada con un 40-90 en el marcador, manteniendo una ventaja de 50 puntos sobre las locales.