Vilagarcía se pone los tenis de ‘running’

Hugo y Miguel en las pistas de Fontecarmoa Gonzalo Salgado

Vilagarcía de Arousa vuelve a tener ilusión por el running. Una modalidad atlética que en los últimos años ha experimentado un fuerte crecimiento y que cada vez suma más adeptos. Una afición que también tiene su espacio entre los más jóvenes, auténticos protagonistas de una iniciativa que devuelve el entusiasmo por correr en las calles de la capital arousana.

Así nace Voltar Running Club, una iniciativa de Miguel Rodríguez y Hugo Loureiro, que se presenta como un punto de encuentro social donde correr es solo una excusa para conocer gente, salir de la rutina y disfrutar del buen ambiente.

Algunos de los detalles clave del proyecto es que no importa el nivel, la experiencia previa ni los ritmos individuales. Está pensado tanto para personas que quieren empezar a moverse como para corredores habituales que buscan compartir kilómetros en grupo.

El objetivo de sus quedadas pasa por combinar el running con una fuerte parte social que incluya música, regalos y momentos para conectar. Tras dejar varias pistas y carteles promocionales por las calles de Vilagarcía, mañana, sábado siete de noviembre, será oficialmente la primera quedada del club.

“Un día estábamos en clase y a los dos nosgusta el deporte, nos gusta salir a correr y todo el tema del ejercicio físico. Y bueno, siempre nos gusta salir a correr, pero no teníamos más de dos personas con las que hacerlo. Entonces vimos también el tema de los run clubs en otras ciudades y decidimos traerlo a Vilagarcía”, explica Miguel Rodríguez, uno de los fundadores de la iniciativa Voltar Running Club.

Hace años que Vilagarcía no cuenta con un club de running, ya que en su momento se intentó, pero no tuvo éxito. “Vimos que hay mucha gente interesada por las votaciones que hicimos en nuestras redes sociales”, explican. Ante las diversas peticiones de horarios, finalmente la quedada será mañana en dos franjas horarias, a las 11:30 horas y a las 18:00 horas, aunque en caso de cambios serán comunicados a través de las redes.

Desde la organización esperan entre 15 y 30 personas en cada una de las franjas horarias, por lo que la acogida está siendo muy buena. El recorrido todavía está por definirse, pero la salida será desde el skate park, y los participantes recorrerán o bien el paseo de Vilaxoán o el de la Playa de la Compostela. “Lo importante es pasarlo bien, se trata de hacer un poco de deporte, socializar y conocer gente”, comentan.

“Nos sorprendió bastante la acogida que tuvo entre el público. La gente pinchó varias veces en los enlaces que dejamos”, explican. “En menos de una semana en Instagram acabamos de llegar a los 250 seguidores, y en Tik Tok rondamos los 120, que para llevar una semana es una buena cifra”, señalan ambos.

Lo cierto, es que los jóvenes se plantean en el futuro ampliar fronteras a concellos limítrofes, como pueden ser Vilanova de Arousa o Cambados, en los que tampoco hay una oferta de ningún club de running. Del mismo modo, piensan también en poder realizar actividades como caminatas con personas de edad más avanzada.

Las sorpresas

Tal y como anunciaron en sus redes sociales, la primera quedada contará con sorpresas para los interesados. “Estamos hablando con varias marcas que ya nos dieron luz verde, por lo que la sorpresa seguramente será algún tipo de suplementación”, comenta Miguel Rodríguez.

“Mañana hablaremos bien con la gente que quiere venir, pero sí que vamos a hacer camisetas para que no sea todo igual”, afirma Hugo Loureiro antes de la primera quedada del club.