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Deportes

Pol Bueso descuelga las botas y ficha por el Villalonga FC

A sus 41 años, el central se une a las filas de Roberto Lázaro tras las últimas lesiones

María Caldas
06/11/2026 18:30
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Pol Bueso durante un entrenamiento con la UD Ourense
La Región
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El Villalonga FC tiene un nuevo integrante en sus filas. Nada más y nada menos que el central Pol Bueso. Tras colgar las botas y ser ayudante de Juan Carballo al frente de la UD Ourense, a sus 41 años vuelve a vestirse de corto para ayudar al combinado de Roberto Lázaro ante las últimas bajas.

El central llegó a Galicia en el pasado 2019, momento en el que fichó por el Pontevedra FC tras su paso por el Hércules. Tras dos años en las filas pontevedresas, el de Castellón fichó por el CD Arenteiro, con el que consiguió dos ascensos desde Tercera hasta Primera RFEF.

Así, en la pasada campaña 2024/2025 se incorporó a la UD Ourense a las órdenes de Borja Fernández, consiguiendo también el ascenso desde Tercera. El pasado verano, Bueso colgó las botas para ser el ayudante de Juan Carballo, quien pasó a ser entrenador de la UD tras la salida de Fernández al CD Lugo luego de ascender a Primera RFEF.

Pero hace un par de semanas la entidad ourensana destituyó a Carballo, por lo que el ex central también abandonó el banquillo. Ahora, tras un breve parón, aportará su experiencia a un Villalonga que apunta alto.

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