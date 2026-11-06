Competición inhabilita durante un año al jugador que agredió a un árbitro en Bamio

El Campo Mari Paz Vilas FUTGAL

Competición ya se ha pronunciado sobre los hechos sucedidos en el Campo de Fútbol Mari Paz Vilas, en Bamio, en un partido de fútbol veterano. En él, un jugador del equipo de Portonovo agredió al colegiado, de tan solo 18 años de edad, que tuvo que recibir atención médica.

Ahora, el jugador ya conoce la sanción, que le llevará a estar inhabilitado durante un año. En declaraciones a la Televisión de Galicia, Roberto Vázquez Alvite, presidente del Comité de Árbitros de Galicia, explica que “el jugador increpó al árbitro, lo sacudió y lo amenazó con golpearlo. Lo agarró de la cara y lo tiró al suelo. No se trata solo de los hechos físicos, sino también de los psicológicos”.

“Para nosotros, la penalización por agresión siempre es pequeña. Vamos por buen camino, cada vez son menos”, señala Vázquez ante la Televisión de Galicia. Además, la Federación Gallega de Fútbol da el partido por concluido y otorga la victoria a los veteranos del Bamio tras aplicar los artículos 43 y 51 del régimen disciplinario de la Federeción.

Asimismo, desde el Comité de Árbitros insisten en que, independientemente de si las decisiones son correctas o no, la violencia nunca está justificada en el deporte. De este modo, el futbolista no podrá volver a jugar al fútbol al menos durante un año.

Apoyo institucional

Del mismo modo, el colegiado que sufrió dicha agresión en el partido disputado en el Campo de Fútbol Mari Paz Vilas, también recibió el apoyo de las distintas instituciones.

Sin ir más lejos, el Concello de Vilagarcía manifestó su total repulsa ante los hechos sucedidos y mostraron todo su apoyo al joven colegiado, recalcando que la violencia no tiene, ni tendrá, ningún tipo de espacio en todos los ámbitos deportivos.

El Club Deportivo Bamio también lanzó un comunicado a través de sus redes sociales condenando los hechos sucedidos en el Mari Paz Vilas el pasado fin de semana.