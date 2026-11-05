La Panificadora Victor Cordo se une a la Academia Goalkeaper Brain de Juan Abalo

juan abalo Susel Rano

La Panificadora Victor Cordo de Vilagarcía de Arousa se une a la Academia Goalkeaper Brain dirigida por el arousano Juan Abalo. El objetivo es becar a los deportistas prometedores que entrena Abalo.

“Un niño tiene que tener un ejemplo de superación y ese ejemplo es Panificadora Víctor Cordo”, dice el director de la academia de porteros, asentada actualmente en Corón.

“La Academia sigue abriendo puertas importantes para el crecimiento del deportista. Tenemos futbolistas que hacen 800 Km semanales para intentar llegar a sus objetivos”, insiste Abalo.

Asimismo, desde la dirección quieren destacar que la propia academia no saca ningún beneficio económico de la colaboración, sino que todo es por y para los futbolistas que forman parte de la misma y que día a día siguen creciendo para alcanzar todos sus objetivos.

Además, en la firma de la colaboración, Juan Abalo estuvo acompañado de uno de sus deportistas más prometedores, como es Dasilva. El joven comenzó jugando en la Escuela de Fútbol Base Vilanova, de ahí dio el salto a Primera Galicia pasando por el Cidade de Ribeira y Boiro. Así, con tan solo ocho meses formando parte de la academia, el Victoria FC lo incorporó a sus filas para la División de Honor Juvenil.