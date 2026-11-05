Carlos de Lerma: “A partir del minuto 80 el Arosa se convierte en una ruleta rusa”

Carlos de Lerma durante un entrenamiento con la SD Compostela Nacho Castaño

Carlos de Lerma (07/10/1984) se sentó esta temporada en el banquillo de la Sociedad Deportiva Compostela con el objetivo de llevar al equipo a lo más alto tras su ascenso a Segunda RFEF, luego de una ardua batalla con el Arosa SC por el primer puesto de Tercera la pasada temporada. Ahora, con los dos equipos en una categoría superior, A Lomba abre sus puertas para recibir de nuevo a los compostelanos, esta vez con dinámicas opuestas.

¿Cómo están luego del empate ante el Basconia?

Bien, con la sensación de haber dejado marchar dos puntos. Se realizó un gran trabajo porque no es sencillo someter a un rival como el Basconia, pese a estar con uno más. Estamos en la línea que queremos para poder seguir creciendo como equipo y como grupo.

Un empate que frena una racha de tres victorias seguidas, ¿llegan con confianza?

Sí, cada vez confiamos más en lo que estamos haciendo. Obviamente los resultados te refuerzan en cuanto a la idea y a la hora de proponer cosas diferentes. Estamos todavía en ese proceso de construir un buen equipo, algo que sea sólido en el tiempo y no solo un hecho puntual.

¿Se esperaban estar sextos a estas alturas?

Yo la verdad que de momento prefiero no mirar la clasificación. No la miraba cuando no salían las cosas y ahora pues un poco igual. Cuando hay que mirarla es en la fase final de la temporada, aunque obviamente sin esos resultados el proceso es distinto porque muchas veces el jugador y el entorno dejan de creer.

¿Qué partido esperan ante el Arosa SC?

Lo que hemos visto es que es un equipo que está siempre vivo. En los minutos finales han metido una cantidad increíble de goles. A partir del minuto 80 se convierte en una ruleta rusa. El Arosa es capaz de sentirse cómodo en ese caos y, si queremos trarnos algo positivo de allí vamos a tener que estar muy concentrados.

¿Cuáles creen que pueden ser las claves para vencer?

En cuanto a lo nuestro es ser un equipo con mucho equilibrio entre la fase ofensiva y la defensiva, y sobre todo estar muy pendientes de las vigilancias porque ellos son un gran equipo en la fase de transición. Son capaces de correr bien al especio y presionar sobre la espalda de los jugadores.

El técnico durante un partido Nacho Castaño

El campo tampoco se encuentra en su mejor estado...

No, y a priori va a llover. Necesitamos volver a adaptarnos a un contexto diferente al de la semana pasada y, a partir de ahí, ser competitivos. Para mí la clave de todo siempre es cómo te adaptar al contexto y cómo de preparado estés para sobreponerte a los momentos que no estés bien.

¿Qué virtudes destacaría de su próximo rival?

Sobre todo la manera tiene de creer hasta el final. En partidos que parece que están perdidos son capaces de darle la vuelta. Es cierto en alguna ocasión también le han remontado situaciones favorables, pero su mayor definición es la capacidad que tienen de derrotar jugadores en la parcela ofensiva y generar caos.

¿Se espera que el Arosa intente llevar el peso del partido ya desde el inicio?

No en cuanto a la fase ofensiva pero sí en cuanto a la presión y la capacidad de apretar en campo rival, con las transiciones y haciendo aquellas cosas con las que ellos se encuentran más cómodos.

¿Cómo ve la plantilla del Arosa este año?

Tengo una ligera idea en base a lo que he podido estudiar en estos últimos días. En la parte de arriba tienen mucha capacidad para modificar su estructura en a base a si juega con perfiles a pie natural o cambiado, o si juega con un 9 más referencia como puede ser Maceira. Tiene bastantes soluciones a la hora de formar un doble pivote también. Es una buena plantilla y están compitiendo bien.

¿Tiene alguna baja?

Por el momento tenemos la duda de si Armental llegará, por el resto está toda la plantilla en condicionmes óptimas para disputar el partido.

¿Será un punto de inflexión?

No creo. Será un partido que nos de un refuerzo en cuanto a la idea, ya hemos conseguido ser fiables en casa y fuera.

¿Qué le pide a su equipo para este domingo?

Que sea fiel a lo que viene haciendo hasta ahora, que siga siendo capaz de adaptarse a aquello que nos demanda cada partido y cada rival. A partir de ahí, sobre todo, competir, que al final es lo mínimo exigible en una plantilla de fútbol.