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Diario de Arousa

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Deportes

O goberno local condena a agresión a un árbitro no Campo Mari Paz Vilas

O colexiado ten só 18 anos

María Caldas
04/11/2026 18:18
Pleno Vilagarcía
Pleno Vilagarcía
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O equipo de goberno de Vilagarcía expresou hoxe a súa máis firme condena da agresión que esta fin de semana sufriu un árbitro de só 18 anos no transcurso dun partido de fútbol de veteranos, no campo Mari Paz Vilas (Bamio).

Ao mesmo tempo, manifesta o seu absoluto rexeitamento ao uso da violencia en calquera ámbito da vida, pero aínda máis no deportivo. O equipo de Alberto Varela quere, por iso, trasladar todo o apoio e solidariedade ao rapaz agredido por alguén moito máis maior que el e ademais cunha longa traxectoria no fútbol modesto; e, igualmente, desexarlle unha pronta recuperación.

O concelleiro Carlos Coira, presidente da Fundación, subliñou que “o deporte debe ser un espazo de convivencia, respecto, compañeirismo e deportividade”, polo que non teñen cabida situacións como a vivida esta fin de semana pola actitude dun xogador do equipo visitante.

“Nada pode xustificar comportamentos violentos, nin dentro nin fóra dos terreos de xogo”, resumiu o edil de Deportes do Concello de Vilagarcía, que amosa o seu total apoio á vítima noutro novo caso de violencia no fútbol.

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