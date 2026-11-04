Juanma: “Xogar o play-off co Boiro sería o cume da miña carreira”
O capitán do cadro de José Tizón anotou o gol da xornada ante a UD Somozas para manter ó combinado na primeira praza da Terceira RFEF unha semana máis cun total de 20 puntos
Juanma Blanco (29/08/1997) foi o autor do gol da xornada que deixa unha semana máis ó CD Boiro na primeira praza da Terceira RFEF con 20 puntos e cinco de vantaxa sobre o segundo clasificado, o CD Barco. O centrocampista leva vestindo as cores boirenses dende o 2019, e este ano afronta unha das tampadas más ilusionantes da súa carreira.
Como se atopan logo do partido ante o Somozas?
Ben, as sensacións son moi boias. Quedamos contentos co empate porque é un equipo que non ten que estar aí abaixo e seguro vai acabar indo para arriba, sometéronnos moito e tiveron varias ocasións. Penso que o empate foi xusto.
Que sinteu ó marcar ese gol da xornada?
Un gol que non viña a nada, a verdade (risas). Foi un deses momentos nos que fas cousas sen pensar. Nin no meu mellor soño podía imaxinar anotar ese gol. A verdad é que me atopo nunha forma moi boa, xa o ano pasado acabei moi ben a tempada nese aspecto.
É o segundo máximo goleador do equipo, como se sinte?
Pois este ano empezou un pouco da mesma forma que rematei a pasada tempada, metendo moitos goles. Somos un equipo que reparte moito os tantos entre os xogadores. Eu teño tres, Insua tamén e Lande dous. Non hai ninguén que vaia a destacar metendo 12 ou 15, pero tamén é o bó que temos. Agora estame tocando a min porque estou tendo esa sorte, a semana pasada tiven dúas ocasións que non logrei meter. Ó final estas cousas non se sabe como veñen.
Son líderes con 20 puntos, esperaban este ritmo?
Non. Sabíamos que íamos facer unha boa campaña, pero non esperábamos comezar tan ben. Sí sabíamos do noso potencial porque temos un auténtico equipazo, tocamos dúas cousas e melloramos nalgún aspecto, pero seguimos unidos e sabíamos que ían chegar os resultados.
Onde cree que está a clave?
En que estamos todos moi comprometidos. Todo o equipo está correndo na mesma dirección. Nos partidos, dendo o primeiro minuto ata o 90, todos corremos da mesma forma e coa mesma intensidade. Levamos xa catro partidos sin perder e só unha derrota, iso fala moi ben do noso traballo.
Contan cun plantel amplo...
Sí. Estamos tendo lesión importantes como agora Juampa, ou Insua que esta semana estaba moi tocado. Pero Tizón ten moita variedade para facer as alineacións. O que nos está dando as victorias é a compensación que temos en todas as posicións. Toda a xente que está entrando dende a banca da o nivel.
Tizón sacou a nosa mellor versión a nivel defensivo, que é moi importante na Terceira
É complicado competir a un nivel tan alto en Terceira?
Sí, porque os equipos están moi igualados. Durante os partidos nótase que o equipo que se pon por diante primeiro acostuma a dar un paso atrás, porque é unha categoría na que asegurar o resultado é moi importante, pero más o é non encaixar goles, é o que che vai facer estar arriba. Non fai falta ser o máximo goleador para estar líder, pero sí ser o que menos encaixa.
Por qué é tan relevante reducir a cifra de encaixados?
É a clave dunha categoría tan igualada. Todos os equipos son súper correosos, non dan marxe de erro. No momento no que cometes un erro xa encaixas e despois é moi difícil darlle a volta ó partido. Acostumamos a poñernos por diante ou encaixar poucos goles, e iso é o que nos mantén líderes, porque hai xa tres equipos empatados polo segundo posto. A regularidade que estamos tendo é clave.
Levan só sete goles encaixados, é unha boa cifra?
Son moi pouquiños. Xa dende que chegou Tizón vese esa mellora defensiva que nos faltou ó mellor en anos anteriores. Sacou máis iso a relucir, porque nesta categoría, como digo, é moi importante. Se non encaixas goles, ocasións vas a ter e algunha vas acabar metendo. Non temos pouco talento arriba, todo o contrario.
Por fin podemos dicir que Barraña é un fortín, os aficionados son o xogador 12
Como se consigue encaixar tan poucos goles?
O mérito é do compromiso defensivo que ten todo o equipo. Non vexo a ningún outro combinado da categoría facer o repligue que facemos nós, a intensidade que lle metemos é absolutamente increíble, obviamente entrénase durante toda a semana.
Vai ser complicado mantener a primeira plaza?
Sí, claro. Vai ser complicadísimo. Disfrutamos o momento porque é de valorar que estemos primeiros. Polo menos, dúas semanas máis imos estar aí pola distancia que lle sacamos ó segundo. A xente vai con máis gañas a entrenar e os partidos fanse moito máis fáciles grazas á felicidade que che da estar arriba.
Esta fin de semana voltades a Barraña para recibir ó Arenteiro, como ven o encontro?
Eles chegan en liña ascendente, parece que lles costou arrancar pero gañaron estes dous últimos partidos contra equipos moi bos, que eu entendo que van acabar arriba tamén, como o Céltiga. Nós afrontámolo da mellor maneira, sabendo que se damos o noso mellor nivel imos sacar o partido adiante. Sabemos que si non mantemos o nivel, non nos da, e nadie vai poñer as cousas fáciles.
Na casa aínda non cairon...
A verdade é que este ano por fin podemos dicir que Barraña é un fortín. Seguramente o plus ese témolo grazas á afición É verdade que axuda estar líderes, pero xa ó final da pasada tempada notábase que demos un salto enorme nese aspecto. Son o xogador número 12.
Cal é o seu obxetivo?
Xogar o play-off a toda costa. A mellor forma de facelo é manternos o máximo posible no primeiro posto e intentar que non nos collan. A partir de aí que sexa o que Deus queira, pero é o obxetivo primordial.
Xogalo sería máis ca un soño para ti, non?
Sí, sería totalmente un soño. Estiven en Preferente e xa era un soño ascender a Terceira. Agora xogalo nesta categoría sería increíble, seguramente o cume dunha carreira.
A nivel persoal, que se plantexa este ano?
Axudar ó equipo e ós máis xóvenes. Dar o mellor e que me respeten as lesións.