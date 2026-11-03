Minso Vidal: “El empate ante el Arteixo nos refuerza para lo que viene”

Minso Vidal durante un partido en Baltar Gonzalo Salgado

El Portonovo SD sigue su camino en Tercera RFEF en línea ascendente. Los de Minso Vidal consiguieron empatar en Baltar ante un rocoso Atlético Arteixo por un 2-2. Un resultado que mantiene a los arlequinados en la undécima posición de la tabla clasificatoria con 12 puntos.

"Hicimos un trabajo brutal, teníamos delante al mejor equipo de la categoría en los contraataques", comenta Minso Vidal tras el empate ante el Arteixo como local. A pesar de las dificultades, el Portonovo SD demostró una gran capacidad de resiliencia en los momentos en los que los de Noé López imponían su ritmo de partido.

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"El Arteixo un equipo con jugadores muy determinantes en la última línea y al final tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande para poder sacar un punto. Es un premio al trabajo que hicimos y nos refuerza para lo que viene", destaca el técnico del Portonovo. En nueve jornadas, los arlequinados solo consumaron una derrota en casa, acumulando también 11 goles a su favor y diez en su contra.

"Quisimos salir enchufadísimos. Sabíamos que ellos suelen meter goles en los primeros minutos de los partidos y quisimos igualar su intensidad", dice Minso Vidal. "Es cierto que en una acción desafortunada nos encontraron para anotar el primero pero después estuvimos bien con balón, que era lo que queríamos", recalca el técnico.

"Destaco por encima de todo el trabajo colectivo, estuvimos dos veces por detrás en el marcador y aún así nos recompusimos para volver a jugar a lo que queríamos”, comenta Minso Vidal. “Ellos estaban defendiendo en un bloque medio-bajo y pudieron haber aguantado el 2-1, pero fuimos capaces de abrir su defensa y terminar empatando el partido”, señala.